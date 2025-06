Rimini. Contrasto alla prostituzione su strada: partiti i controlli della Polizia Locale

Sono ufficialmente partiti i controlli della Polizia Locale di Rimini per vigilare sul rispetto dell’ordinanza contingibile e urgente a contrasto della prostituzione su strada, entrata in vigore lo scorso 26 maggio. Un’attività di presidio che proseguirà costantemente nei prossimi mesi e che ha come obiettivo la prevenzione dei comportamenti che mettono a rischio la sicurezza urbana e la vivibilità dei quartieri maggiormente esposti al fenomeno.

Dall’entrata in vigore dell’ordinanza ad oggi, sono stati effettuati 20 controlli specifici da parte delle pattuglie della Polizia Locale, impegnate in questo servizio dedicato al monitoraggio del territorio. Le operazioni si sono concentrate in particolare nelle zone considerate più sensibili, senza però rilevare situazioni irregolari, non è stata infatti comminata nessuna sanzione. Una prima fase che evidenzia un’efficace azione di deterrenza e che proseguirà con un presidio costante nelle settimane e nei mesi a venire.

Come noto, l’ordinanza, firmata dal sindaco Jamil Sadegholvaad su proposta del Comando della Polizia Locale, mira a prevenire e contrastare i rischi derivanti dai comportamenti legati all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via. Il provvedimento — rinnovato sulla base dei risultati positivi ottenuti negli anni passati — resterà in vigore fino al 31 gennaio 2026 e interessa in particolare le aree del territorio dove la presenza del fenomeno è stata segnalata in modo più marcato.

Il provvedimento prevede sanzioni amministrative fino a 500 euro per chiunque sia sorpreso a offrire prestazioni sessuali a pagamento. È inoltre vietato chiedere informazioni a soggetti che pongano in essere tali comportamenti o concordare con loro prestazioni sessuali. Per i conducenti sorpresi a effettuare manovre pericolose o che intralciano la circolazione in tali contesti, è prevista una sanzione amministrativa di 42 euro, elevabile a 56 euro se l’infrazione avviene in orario notturno (dalle 22 alle 7).

Ricordiamo che l’ordinanza si applica a un ampio perimetro urbano, comprendente, tra le altre, le seguenti strade: Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita, Viale Principe di Piemonte, Via Novara, Via Teramo, Via Foglino, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Losanna, Via Mosca, Via Guglielmo Marconi, la Strada Statale 16 (tra Bellaria – Igea Marina e Riccione), Piazzale Cesare Battisti, Via Savonarola, Via Mameli, Via Ravegnani, Via Graziani, Via Dardanelli, Piazzale Carso, Via Principe Amedeo, Viale Vespucci, Piazzale Medaglie d’Oro, Via Nazario Sauro, Via Tripoli, Via Varisco, Viale Eritrea, Via Macanno, Via Casalecchio, Via Fantoni, Via Euterpe, Via Emilia, Via XXIII Settembre, Viale Matteotti, Via dei Mille, Via Tolemaide, Viale Porto Palos, Corso Giovanni XXIII, Viale Parma, Viale Bari, Viale San Francesco, Viale Messina, Viale Leopardi, Viale Trento, Viale Rapallo, Viale Matera, Viale Mantova, Viale Rodi, Viale Pomezia, Viale dei Martiri, Via Carlo Bini, Via Carlo Zavagli, Santa Margherita Ligure, Via Siena, Via Modena, Via Bertinoro, SS9 – Via Emilia, Via Lecce, Via delle Colonie, Via Nervi, Via Costantinopoli e Via San Gallo. L’ordinanza è valida anche nelle aree limitrofe e in prossimità delle intersezioni tra le strade elencate.

L’Amministrazione comunale conferma l’impegno a garantire il rispetto delle regole e la tutela del decoro urbano, con una presenza attiva e costante della Polizia Locale su tutto il territorio interessato.

Comune di Rimini