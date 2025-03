Rimini. Contrasto allo spaccio: Arrestato dalla Polizia Locale per flagranza di reato, dopo poche settimane dalla scarcerazione e con ancora l’obbligo di firma

Aveva ancora l’obbligo di firma negli uffici delle Forze dell’Ordine in quanto, solo da qualche settimana, aveva terminato un periodo di detenzione. Nonostante questo, un uomo (classe ‘87) è stato sorpreso di nuovo in flagranza di reato e arrestato dalla Polizia Locale mentre spacciava nella zona della stazione. Sequestrati oltre 30 grammi di hashish.

Il fatto è avvenuto durante il turno serale di ieri, nell’ambito di servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Rimini ha arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in flagranza di reato nell’attività di spaccio. L’operazione si è svolta nella zona compresa tra il quartiere Borgo Marina e l’area della stazione ferroviaria. Il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, era recentemente uscito dal carcere dopo aver scontato una pena per reati legati allo spaccio. Ancora sottoposto all’obbligo di firma, l’uomo è stato notato, dagli agenti in abiti civili, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto in alcune vie del quartiere, pedinato e poi fermato, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre vendeva una dose a un giovane.

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato 30 grammi di hashish suddivisi in panetti e altre 3 dosi pronte per la vendita, un coltello e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, oltre a 60 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Materiale e denaro ora posti sotto sequestro.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi da taglio. Il 37enne ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale e questa mattina comparirà davanti al giudice del Tribunale di Rimini per l’udienza direttissima.

Il servizio rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio svolto dalla Polizia Locale, insieme alle unità cinofile, in tutto il territorio comunale e in particolare nelle zone più sensibili. La scorsa settimana, sempre nella stessa area, grazie al sistema di video sorveglianza, è stato fermato un minorenne sorpreso a vendere piccole quantità di hashish a una donna. Dopo l’identificazione, il giovane è stato denunciato ai sensi dell’articolo 73 del (D.P.R. 309/90) e affidato a un assistente sociale per il rientro nella casa famiglia da cui si era allontanato.

Comune di Rimini