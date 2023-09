Rimini. Contrasto allo spaccio, in tre giorni doppia operazione della Polizia Locale a Viserba e Marebello

Si sono concluse, in questi primi giorni della settimana, due operazioni della Polizia Locale di Rimini, finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Due differenti interventi, eseguiti a Viserba e a Marebello, nei quali la squadra giudiziaria delle divise comunali ha denunciato complessivamente 3 persone per spaccio e sequestrato circa 16 grammi di cocaina, 40 di marijuana, oltre alla somma di 2300 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Una di queste operazioni è stata portata a termine nel turno serale di ieri, quando gli agenti in borghese hanno deciso di intervenire in un appartamento a Viserba, dove da alcune segnalazioni e dai servizi di pedinamento, era stato registrato un sospetto via vai di persone a tutte le ore del giorno e della notte. Da li la decisione di procedere alla perquisizione, autorizzata dal Pubblico Ministero, con l’unità cinofila antidroga ‘Bruce’.

Una ricerca che ha confermato i sospetti in quanto il cane ha segnalato agli agenti diversi posti dell’abitazione e del garage, in cui erano state nascoste alcune quantità di sostanze stupefacenti. A conclusione della perquisizione infatti gli agenti hanno sequestrato complessivamente circa 13 grammi di cocaina, 35 di marijuana e 3 bilancini di precisione, oltre alla somma di 1050 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Una parte della sostanza rinvenuta (35 gr di marijuna) era nascosta nel sotto sella di uno scooter, trovato nel garage, che risultava però affittato ad un’altra persona, anch’essa rintracciata e identificata.

A conclusione dell’operazione gli agenti hanno denunciato 2 persone, classe ’92 e 2000, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei confronti del primo, trovato all’interno dell’abitazione, sono in corso anche ulteriori accertamenti, per verificare il rispetto del norme del TULPS sull’omessa comunicazione all’ Autorità di Pubblica Sicurezza.

Un’altra operazione è stata conclusa nel servizio serale di lunedì scorso a Marebello, in una via vicina al Parco Murri, area presieduta dagli agenti in maniera costante. Nella zona era stata vista un’autovettura parcheggiata, nella quale si notavano movimenti sospetti di persone che si sedevano nel lato passeggero e uscivano poco dopo aver parlato col conducente. Da li il fermo di 2 persone sorprese nello scambio con l’uomo che era alla guida del veicolo, sospettato della vendita. Le persone fermate hanno consegnato agli agenti – anche in seguito a successivi accertamenti fatti poco distante dal luogo del fermo – alcune dosi già confezionate contenenti modiche quantità di cocaina e marijuana.

La successiva perquisizione eseguita nella camera dell’hotel, dove il conducente dell’auto alloggiava, ha consentito di rinvenire anche tutto il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma di circa 1.300 euro, ritenuta provento dello spaccio. Materiale e soldi sottoposti al sequestro penale. Il 30 enne è stato denunciato, in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio. Le altre 2 persone sono state segnalate alla Prefettura, quali detentori di sostanze stupefacenti per uso personale.

