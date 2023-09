Rimini. Controlli della Polizia Locale: 15 persone positive all’alcol test

60 conducenti fermati e 15 che hanno dovuto consegnare la propria patente di guida perché trovati positivi all’alcol test. Questo l’esito dei controlli del fine settimana da parte della Polizia Locale di Rimini. I posti di blocco in via Tripoli, all’altezza di via delle Officine, e in viale Principe di Piemonte, all’altezza di via Adria. Il tasso alcolico più alto registrato è stato di 2,50 grammi per litro, sulla soglia del coma etilico.

7 le sanzioni di tipo amministrativo col ritiro della patente da 3 a 6 mesi, una sanzione di 544 euro e la decurtazione di 10 punti. 9 invece quelle più gravi, di tipo penale, con le quali scatta anche una denuncia in stato di libertà all’ Autorità Giudiziaria.

Tra i fermati c’è stato anche un giovane conducente segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di piccole quantità di droga per uso personale.