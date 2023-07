Rimini. Controlli della Polizia Locale nella notte: ritirate ben 9 patenti per guida in stato d’ebrezza

Sono 9 in tutto le patenti ritirate questa notte per guida in stato d’ebbrezza dalla pattuglia di Polizia Locale che ha operato sulla strada con un posto di controllo a Bellariva.

Un servizio che si aggiunge ai tanti, fatti anche durante i giorni feriali, per garantire la sicurezza sulle strade del territorio e la prevenzione degli incidenti stradali causati da chi si mette al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Nel turno terminato alle ore 7 di questa mattina la squadra Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini ha operato sul Piazzale Gondar, a Bellariva, dove con un posto di controllo alla circolazione stradale sono stati fermati una ventina di veicoli, dieci dei quali sono stati sanzionati con l’articolo 186 del Codice della Strada, che vieta la guida in stato d’ebbrezza.

Tra questi 9 si sono visti notificare anche la sospensione della patente di guida, mentre 5 sono state le sanzioni più gravi, che hanno fatto scattare la prescritta denuncia successiva al riscontro di un tasso alcolemico superiore allo 0,80 g/l. Una violazione che prevede la denuncia penale per la quale i conducenti potrebbero scegliere, tramite il Tribunale di Rimini, anche la procedura dei lavori socialmente utili. Per 2 di loro la sospensione della patente di guida si è fatta ancora più seria in quanto, uno ha superato la fascia limite prevista dal CdS di 1,50 g/l, facendo registrare all’etilometro il valore di 1,72 g/l. Mentre un altro si è rifiutato di fare l’accertamento con etilometro.

Nella rete di controlli degli agenti infine è finito anche un giovane neopatentato al quale è stata contestata la multa prescritta con la decurtazione dei punti sulla patente.