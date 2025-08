Rimini, controlli serali a Rivazzurra: tre denunce per il gioco delle tre campanelle sui Viali delle Regine

Operazione della Polizia Locale ieri sera, giovedì 31 luglio, a Rivazzurra: tre persone sono state denunciate a piede libero per gioco d’azzardo in concorso, dopo essere state sorprese mentre organizzavano il noto gioco delle tre campanelle sui Viali delle Regine.

L’intervento è nato da un controllo del territorio effettuato in orario serale dalla squadra di Polizia Giudiziaria. Gli agenti hanno individuato un gruppo di persone dedite a questa attività illecita, composto anche da falsi giocatori che simulavano vincite per attirare i passanti.

Durante l’operazione, tre soggetti sono stati bloccati e identificati, mentre altri membri del gruppo sono riusciti a dileguarsi tra la folla. I tre fermati sono stati denunciati per violazione dell’articolo 718 del codice penale. La Polizia Locale sottolinea che nei confronti degli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’Amministrazione comunale rinnova l’invito ai cittadini e ai turisti a non farsi coinvolgere in questi giochi d’azzardo truffaldini, basati su dinamiche ingannevoli: il gestore si avvale di complici per inscenare finte vincite, così da trarre in inganno i malcapitati.

I controlli della Polizia Locale proseguiranno anche nei prossimi giorni, per garantire sicurezza e decoro nelle zone turistiche più frequentate della città. L’azione rientra nell’impegno più ampio per il contrasto delle attività illecite e per la tutela dei visitatori durante la stagione estiva.