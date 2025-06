Rimini, controlli serrati alla Notte Rosa: droga, coltelli, patenti ritirate e una denuncia per furto

Una notte che avrebbe dovuto essere solo festa si è trasformata anche in un banco di prova per le forze dell’ordine. Con l’afflusso record di turisti e giovani tra Rimini e Riccione, la Notte Rosa ha richiesto un imponente piano di vigilanza da parte dei Carabinieri della provincia, che hanno presidiato il territorio con pattuglie rinforzate e controlli mirati.

Tra pugnali, droga e patenti sospese

Il bilancio dell’Arma è tutt’altro che trascurabile: sono stati sequestrati quattro coltelli, tra cui un pugnale con lama da 15 centimetri, due serramanico (da 10 e 12 cm) e un ulteriore coltello in possesso di un 30enne albanese, fermato anche per detenzione di cocaina. Le armi bianche sono state trovate durante i controlli del Nucleo Radiomobile tra piazzale Roma e viale Giulio Cesare, a Riccione.

Fermati per spaccio e con attrezzi da scasso

Non solo armi. Tre uomini sono stati sorpresi in flagranza mentre cedevano un grammo di cocaina in cambio di un telefono cellulare. Altri due giovani, invece, sono stati intercettati con una tenaglia da 25 cm e un iPhone privo di SIM e senza codice di sblocco: materiale sospetto che ha portato alla denuncia per possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Entrambi, 18enni già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati al terminal bus di piazzale Curiel.

Furti e violazioni dei fogli di via

C’è anche una 40enne riminese tra i denunciati, sorpresa a rubare borsa, portafogli e occhiali in un negozio del centro. L’intervento tempestivo dei Carabinieri di Riccione ha permesso il recupero della refurtiva, restituita al legittimo proprietario. Due uomini sono stati fermati e denunciati per aver violato il foglio di via obbligatorio da Riccione, uno sul lungomare e uno nel Parco della Resistenza.

Alcol, droga e volante: raffica di ritiri di patente

In tema di sicurezza stradale, i numeri parlano chiaro. Tre automobilisti a Riccione sono risultati positivi all’alcoltest, con tassi tra 1,1 e 1,3 g/l. A Rimini, invece, due conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, e altri due per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rilevate direttamente dal laboratorio mobile “Forensic Lab Service” in dotazione ai Carabinieri. In tutti i casi è scattato il ritiro immediato della patente.

Segnalazioni alla Prefettura e numeri complessivi

Sei persone, trovate con piccole quantità di cocaina, hashish e marijuana (per un totale di circa 35 grammi), sono state segnalate alla Prefettura come assuntori. L’attività ha portato anche al controllo di 143 veicoli, all’identificazione di 172 persone e all’elevazione di 5 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

Presenza sul territorio e prevenzione: i risultati parlano

L’operazione, decisa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini in concomitanza con i grandi eventi dell’estate, ha evidenziato quanto una presenza visibile e costante delle forze dell’ordine possa incidere concretamente nella prevenzione dei reati e nella tutela della sicurezza pubblica. E alla Notte Rosa, la divisa c’era. Eccome se c’era.