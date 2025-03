Rimini. Controlli stradali: Quattro sanzioni per guida in stato di ebbrezza nel weekend

Nel corso del fine settimana, la Polizia Locale ha effettuato controlli mirati sulla circolazione stradale, esaminando 70 veicoli e comminando un totale di cinque sanzioni. Di queste, quattro sono state inflitte a conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza.

Tra le infrazioni riscontrate, un verbale è stato erogato a un utente di monopattino, sanzionato per la mancanza del casco e dell’assicurazione. I controlli sono stati condotti da due pattuglie del Nucleo Mobile e della Squadra Giudiziaria, attive in diverse zone del comune, tra cui via della Fiera e Piazzale Martiri d’Ungheria.

I quattro automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza avevano valori alcolemici variabili tra 0,80 g/l e 1,5 g/l, tutti superiori al limite legale di 0,5 g/l. Per queste violazioni, i trasgressori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, con ritiro della patente ai fini della sospensione e decurtazione di 10 punti.

Un quinto caso ha riguardato un neopatentato, che ha registrato un valore di 0,20 g/l. Per lui è stata prevista una sanzione amministrativa di 160 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente, senza ritiro del documento poiché non aveva precedenti decurtazioni.