Rimini. Controllo del territorio da parte dei carabinieri: tre arresti nel weekend

Nel corso del weekend, i Carabinieri di Rimini hanno effettuato tre arresti. Il primo arresto riguarda un 21enne extracomunitario senza fissa dimora, sorpreso a rubare generi alimentari e bevande in un negozio e successivamente bloccato dopo aver aggredito il personale di sicurezza. Il secondo arresto riguarda un 44enne a Bellaria Igea Marina, già noto per spaccio di stupefacenti e maltrattamenti in famiglia, che è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione. Il terzo arresto riguarda un 29enne extracomunitario sorpreso mentre cedeva eroina e successivamente trovato in possesso di una notevole quantità di droga e denaro. Le attività preventive contro ogni forma di illegalità continueranno per garantire la tranquillità dei cittadini e dei turisti.