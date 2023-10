Rimini. Convegno SAP Impariamo a dire NO

La Segreteria Provinciale di Rimini del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia, organizza nella mattinata del 26 ottobre 2023, presso il locale cinema teatro Tiberio, un incontro sul tema della violenza di genere a cui interverranno, in veste di relatori varie figure professionali di prestigio come il dr. Davide Ercolani, Sostituto Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Rimini, l’Avv. Elisabetta Aldrovandi, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato per la regione Lombardia, docente e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, la dott.ssa Antonella Elena Rossi, Psicologa Clinica, Psicopedagogista e Criminologa, la dott.ssa Anna Bisulli, Vice Commissario della Polizia di Stato, il dr. Vincenzo Vannoni, Psicologo, psicoterapeuta e Presidente associazione Dire Uomo, con l’intento di fornire, in una prospettiva moderna e facilmente

fruibile dal pubblico, notizie e spunti di riflessione su una materia tanto delicata, di cui purtroppo non si parla mai abbastanza.

L’ingresso sarà libero ed in platea saranno presenti i rappresentanti delleistituzioni locali e gli alunni di 4 classi delle scuole superiori.

L’incontro, della durata di circa due ore, è volutamente organizzato inanticipo rispetto al 25 novembre, giornata dedicata a livello internazionale alla lotta contro la violenza alle donne e ad ogni genere di discriminazione, proprio per avere la possibilità di fornire un importante focus sull’argomento, senza tuttavia accavallarsi con i molteplici eventi che si susseguono in prossimità di quella data.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Rimini e della Provincia di Rimini