Rimini, convocato il Consiglio Comunale per giovedì 31 luglio: in discussione DUP e asili nido

Il Consiglio Comunale di Rimini è stato convocato per giovedì 31 luglio alle ore 18:30, in seduta di prima convocazione, per l’esame di importanti punti all’ordine del giorno. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming e disponibile anche sul canale YouTube ufficiale dell’assemblea civica: youtube.com/@consigliocomunalerimini.

Dopo le comunicazioni del Presidente e del Sindaco e la consueta fase di interrogazioni e presentazione degli ordini del giorno, il Consiglio affronterà i seguenti temi:

Ordine del Giorno

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026–2028 e modifica del NADUP 2025–2027 – un passaggio strategico per la pianificazione delle attività del Comune nei prossimi anni (punto con immediata eseguibilità – I.E.). Modifiche alla convenzione con l’ASP “Valloni Marecchia” per la gestione degli asili nido comunali “Aquilotto”, “Cerchio Magico” e “Bruco Verde”, relative agli anni educativi dal 2023/24 al 2027/28 (I.E.). Relazione annuale del Garante delle persone private della libertà personale, figura di riferimento per la tutela dei diritti dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive. Mozione per la realizzazione di un tunnel pedonale sotto il porto canale, presentata dal consigliere Gioenzo Renzi: l’obiettivo è collegare piazzale Boscovich alla Darsena e avviare una riqualificazione dell’area di San Giuliano Mare. Ordine del giorno sulla manutenzione stradale e i finanziamenti alle Province, proposto dai consiglieri Petrucci, Pasini, Tonti e Bellucci, che sollecitano interventi strutturali e risorse stabili per il territorio. Adesione del Comune di Rimini al Manifesto della comunicazione non ostile per la Pubblica Amministrazione, un’iniziativa per promuovere un linguaggio inclusivo, rispettoso e costruttivo nel rapporto tra istituzioni e cittadini. L’ordine del giorno è stato presentato dalla consigliera Serena Soldati e sottoscritto da diversi consiglieri della maggioranza.

La cittadinanza è invitata a seguire i lavori consiliari per rimanere aggiornata sulle decisioni e le politiche del Comune.