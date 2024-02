Rimini. Coppia di scambisti in tribunale: lei denuncia l’ex marito per violenza e sfruttamento della prostituzione, lui l’accusa di calunnia

Una coppia di scambisti coinvolta in una vicenda giudiziaria. Dopo la separazione, la donna ha denunciato l’ex marito per violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Tuttavia, le accuse sono state ritenute infondate e archiviate, spingendo l’uomo a controquerelare l’ex moglie per calunnia. Durante il processo, è emerso che entrambi i coniugi praticavano lo scambismo consenziente, partecipando a feste e serate a tema. Gli otto testimoni ascoltati hanno confermato che non vi era alcuna costrizione o uso di sostanze stupefacenti durante gli incontri. L’uomo si è sempre difeso sostenendo che tutto avveniva in un clima di libertà. Nella prossima udienza, saranno presentati i testi della difesa per sentire anche la versione della donna.