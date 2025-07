Rimini, cordoglio per la scomparsa del Cavalier Elso Casadei, custode della memoria storica, a 104 anni

L’Amministrazione Comunale di Rimini esprime profondo cordoglio per la morte del Cavalier Elso Casadei, scomparso il 24 luglio all’età di 104 anni. Figura di spicco e riferimento storico per la comunità riminese, Casadei è stato un veterano della Seconda Guerra Mondiale e un attivo membro dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.), distinguendosi per la sua dedizione e il servizio alla città.

Durante la sua lunga vita, Casadei ha svolto una carriera significativa presso le Ferrovie dello Stato, guadagnandosi stima e rispetto da parte dei concittadini. L’Amministrazione Comunale ricorda con particolare emozione la visita di auguri del 2021, in occasione del centesimo compleanno del Cavalier Casadei, quando gli fu consegnata la medaglia celebrativa del Bimillenario dell’Arco d’Augusto.

Con la sua scomparsa, Rimini perde non solo un testimone diretto degli eventi cruciali del Novecento, ma anche un prezioso custode della memoria storica cittadina. L’Amministrazione rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia e all’A.N.M.I.G.