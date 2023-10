Rimini. Correva su uno scooter rubato e aggredisce i poliziotti intervenuti: arrestato un uomo italiano

Nelle prime ore del mattino del 23 ottobre 2023, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano per i reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni personali aggravate.

Alle ore 11.00 circa un equipaggio delle volanti mentre transitava in Viale Regina Margherita, all’altezza del Parco Murri, notava uno scooter provenire dal senso opposto di marcia con la carenatura anteriore spostata dalla sede originaria.

Gli agenti insospettiti di tale circostanza decidevano di sottoporre a controllo il mezzo e nel momento in cui invertivano il senso di marcia il soggetto alla guida dello scooter accelerava iniziando una vera e propria fuga.

I poliziotti riuscivano a raggiungere lo scooter, ma il conducente lanciava il mezzo a terra e tentava di scappare a piedi, venendo però immediatamente raggiunto e bloccato.

In tali fasi, il fuggitivo prendeva bottiglia di birra piena e cercava di colpire un operatore rendendo necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino.

Dopo diversi tentativi, gli agenti bloccavano l’uomo subendo anche una lesione.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata odierna, per i reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni personali aggravate e Deferito in stato di libertà per il reato di Ricettazione, in quanto lo scooter risultava essere rubato, ed altre violazioni del Codice della Strada.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato