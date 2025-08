Rimini, cresce il Dipartimento di Scienze Statistiche: la grande finanza guarda al Campus universitario

Il Campus di Rimini dell’Università di Bologna si sta affermando come una realtà di eccellenza, in particolare nel campo delle Scienze Statistiche. Lo conferma l’ex studente Mattia Cunti, membro dell’Advisory Board sezione Alumni e uno dei cinque italiani certificati dalla prestigiosa Charted Market Technician (CMT®), una delle più autorevoli certificazioni internazionali nell’analisi dei mercati finanziari.

Fino a qualche anno fa il Campus era percepito come una succursale secondaria, ma oggi, anche in ambiti come Statistica, Finanza e Assicurazioni, si distingue con numeri e qualità crescenti. Il corso triennale in Statistica, Finanza e Assicurazioni, che un tempo faticava a riempire le aule, conta oggi 90 posti disponibili e richieste da tutta Italia. Anche la magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali è riconosciuta tra le migliori a livello nazionale.

Il coordinatore della magistrale, il professor Francesco Scalone, sottolinea l’importanza di questo percorso: “Dopo diversi anni posso dire orgogliosamente che tantissimi ragazzi, oggi impegnati in ruoli di responsabilità nel mondo assicurativo e finanziario, si sono formati presso il Campus di Rimini”.

Tra gli ex studenti di successo spicca il 33enne Mattia Cunti, che dichiara: “Sono molto grato a Rimini, vedere crescere la mia università rappresenta un forte orgoglio e posso dire di aver contribuito attivamente a fare in modo che anche da fuori cambiasse la percezione verso il nostro corso di laurea”.

Il percorso di Cunti è esemplare: da team leader alle Universiadi del Trading nel 2014, oggi è consulente finanziario in Banca Generali e tra i pochissimi italiani con la certificazione CMT®, un riconoscimento internazionale che annovera tra i suoi membri figure come John Bollinger e John J. Murphy.

“Questa formazione universitaria mi è stata utilissima – spiega Cunti – grazie a corsi sugli algoritmi di trading e modelli di investimento ho potuto sviluppare una solida base tecnica che mi ha aiutato a superare gli esami e a conseguire la prestigiosa certificazione americana”.

Oltre al suo lavoro, Cunti promuove eventi di educazione finanziaria in Romagna, collaborando con imprenditori locali per sensibilizzare su temi quali truffe finanziarie, finanza comportamentale e mercati finanziari.

Per il futuro del Dipartimento, Cunti indica una strada chiara: “Oltre a migliorare la capacità di accoglienza degli studenti, serve un collegamento più stretto tra università e mercato del lavoro. La mia esperienza dimostra che la teoria non basta: bisogna offrire opportunità di stage e inserimenti lavorativi in realtà di prestigio, anche fuori dal territorio locale. Solo così potremo far crescere i laureati e accrescere il prestigio del Dipartimento”.

Conclude Cunti con un appello ai giovani: “Perché scegliere Milano o Roma quando Rimini può offrire un ambiente più famigliare, docenti di alto livello e un’offerta formativa di qualità all’interno di UNIBO, la più antica università del mondo? Questo è un vantaggio importante, soprattutto per chi vuole entrare nel mondo della finanza e delle statistiche”.