Rimini. Cura del bene comune: volontari Ci.Vi.Vo. al lavoro nelle aule, invece di andare al mare

Mentre molti scelgono le spiagge per le vacanze estive, decine di genitori volontari del progetto Ci.Vi.Vo. hanno impugnato pennelli e rulli per imbiancare le aule di alcune scuole cittadine. Un gesto di straordinario senso civico che dimostra come la cura del bene comune possa diventare una priorità condivisa, trasformando il tempo libero in un investimento per il futuro dei propri figli e della comunità.

Alla scuola La Giostra, un nutrito gruppo di volontari si è dedicato la settimana scorsa all’imbiancatura di aule e corridoi, ricevendo anche la visita dell’assessore Francesco Bragagni che ha voluto ringraziare personalmente questo “piccolo esercito di volontari urbani” per l’intervento di pulizia e tinteggiatura che ha reso gli spazi più accoglienti per la riapertura di settembre.

Nella scuola San Fortunato, i volontari Ci.Vi.Vo. hanno dedicato tre intere giornate alla tinteggiatura della futura prima classe e di uno stanzino per attività didattiche. L’intervento, coordinato dalla referente del gruppo con materiali forniti dall’Ufficio di Volontariato Civico, ha visto impegnati un volontario per l’imbiancatura e un’insegnante per la ricollocazione degli arredi, mentre il gruppo ha avviato anche un progetto di riordino del cortile scolastico per creare nuovi spazi di gioco.

Esempi contagiosi di cura del bene comune che si sono diffusi anche alla scuola secondaria di primo grado Aurelio Bertola, dove 5 volontari Ci.Vi.Vo. hanno imbiancato 6 aule, il corridoio del primo piano e quasi completato quello del piano terra. Il gruppo, particolarmente attivo anche nelle iniziative educative presso il fruttario del parco La Cava, rappresenta un esempio di impegno multiforme a sostegno della didattica.

I numeri del progetto Ci.Vi.Vo., al 31 dicembre scorso, testimoniano una realtà consolidata: 77 gruppi attivi, 1.050 volontari coinvolti e ben 2.286 giornate di presenza registrate nell’ultimo anno. Come noto il progetto Ci.Vi.Vo., nato nel 2011, incarna l’idea di un nuovo civismo basato sul diretto impegno dei cittadini nella soluzione dei problemi. L’acronimo “Civico-Vicino-Volontario” evidenzia il carattere dell’iniziativa: attività civiche, svolte in forma volontaria e gratuita, in prossimità dei luoghi di vita quotidiana. L’obiettivo è favorire la consapevolezza che i beni pubblici appartengono innanzitutto ai cittadini e che prendersene cura significa migliorare l’ambiente condiviso e favorire la socializzazione. Il Comune garantisce copertura assicurativa, assistenza logistica e materiali necessari per le attività concordate, coinvolgendo cittadini dai 18 agli 80 anni, residenti nel territorio comunale.

Comune di Rimini