Rimini, da lunedì 1° settembre al via il pagamento delle pensioni di settembre

Poste Italiane informa che a partire da lunedì 1° settembre saranno disponibili gli accrediti delle pensioni del mese di settembre in tutti gli uffici postali della provincia di Rimini.
I titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito diretto potranno prelevare l’importo anche dagli ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.
Inoltre, i possessori di Carta di Debito collegata a conti o libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che offre un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furti di contante nelle due ore successive al prelievo, sia presso gli sportelli postali sia agli ATM Postamat.
Per evitare lunghe attese, Poste Italiane raccomanda ai pensionati, ove possibile, di recarsi negli uffici nelle ore di tarda mattinata o nel pomeriggio, preferendo i giorni successivi al primo dell’accredito.