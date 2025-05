Rimini. Da martedì 11 febbraio parte il percorso in 5 appuntamenti di “Educazione digitale tra social e videogiochi”

Il Centro per le Famiglie di Rimini in collaborazione con la Rete GAP Rimini nell’ambito del “Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico-Piano attuativo 2022” propone Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi, un percorso rivolto a genitori, famigliari, insegnanti ed educatori di bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, articolato in 5 appuntamenti distinti, durante i quali ci sarà l’occasione di approfondire le conoscenze relative al mondo dei social e dei videogames e riflettere sulle strategie per aiutare i figli a sviluppare pratiche digitali consapevoli.

Poiché l’utilizzo non accompagnato e illimitato di videogiochi e social comporta anche dei rischi, è importante che gli adulti di riferimento affianchino i minori nel consumo mediatico e ne conoscano i contenuti. L’obiettivo è quello di accompagnare i partecipanti a scoprirne sia i pericoli che le potenzialità, per poter stare vicino a bambini e bambine con una maggiore conoscenza delle tecnologie digitali dentro le quali si muovono, dove online e offline sono spesso un continuum di esperienze più o meno reali, con la consapevolezza che se l’utilizzo è ben indirizzato, può anche favorire una serie di abilità importanti.

Gli appuntamenti diventeranno un luogo di esplorazione del mondo digitale, di riflessione sull’uso che ne fanno anche gli adulti, per comprendere i bisogni che soddisfa e le esperienze che permette di fare: una maggiore conoscenza può fare in modo che questo non sia solo un terreno di battaglia, ma anche un luogo di scambio, incontro e condivisione tra il mondo degli adulti e quello dei giovani.

Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta, consulente presso il Centro per le Famiglie e dalla Dott.ssa Elena Lucarella, psicologa Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, che lavora all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini e si svolgeranno a Rimini presso la Casa Ludica A Good Game Space, via Bramante 10 (secondo piano) nelle seguenti date:

martedì 11 Febbraio ore 18.00-20.00 “Genitori e ragazzi in relazione”

martedì 4 Marzo ore 18.00-20.00 “Cellulare, istruzioni per l’uso”

martedì 1 Aprile ore 18.00-20.00 “Navigare tra i social…ma quali?”

martedì 29 Aprile ore 18.00-20.00 “Quali videogames per quale età”

martedì 13 Maggio ore 18.00-20.00 “Le domande dei genitori dei nativi digitali”

Si può partecipare a tutti o anche solo a quelli che interessano di più.

La partecipazione è gratuita.

E’ obbligatoria l’iscrizione.

Per iscrizioni e informazioni si può contattare il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini negli orari di apertura: tel.0541-793860.