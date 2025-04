Rimini. Dai dischi che volano sulla spiaggia ai “4 passi per 40 cappelletti di Pasqua”

Il fine settimana di Pasqua a Rimini dà ufficialmente il via a Rimini alla stagione degli sport all’aria aperta ed è un’occasione straordinaria per immergersi nell’entusiasmante mondo dello sport, sia come spettatore che come partecipante. L’evento del Paganello è da sempre il raduno più gettonato da atleti internazionali e spettatori che rimangono incantati dalle evoluzioni del ‘disco volante’ sulla spiaggia, ma sono tantissime le opportunità per fare ginnastica attiva ‘vista mare’ durante le festività. Per coloro che desiderano godersi una passeggiata rilassante al mare durante la mattina di Pasqua, si può partecipare a “4 passi per 40 cappelletti di Pasqua” con appuntamento alla Darsena.

Fino al 2 aprile la passeggiata sulle dune in spiaggia dal porto di Rimini fino al bagno 63, si colora di ‘giallo’ con la mostra all’aria aperta tutta dedicata alla promozione del Tour de France e del tracciato che i ciclisti in gara dovranno percorrere.

Chi fa una passeggiata o si vuole allenare, lungo il Parco del mare trova vere e proprie isole fitness, cioè spazi dedicati all’attività fisica outdoor, alla salute e al benessere, disponibili tutto l’anno, che si dividono in funzionali, dotate cioè di attrezzature utilizzabili da un’ampia fascia di sportivi, e calisthenics, adatte ai più allenati. Sono otto le aree dedicate al wellness e alla salute, già realizzate nei primi quattro tratti del Parco del Mare sud (tre nel tratto 1, due nel tratto 2, una nel tratto 3 e infine due nel tratto 8). Tutte le isole fitness sono liberamente accessibili e hanno diverse dimensioni (57 mq quelle piccole, 85 mq + 20mq di area verde quelle più grandi) e diverse caratteristiche per rispondere alle più svariate esigenze. Tra le installazioni più innovative c’è il Wellness Tree, alto 7 metri e installato in piazzale Kennedy, particolarmente adatto all’allenamento cosiddetto “calistenico”. Accanto all’albero del wellness, per tutti gli appassionati di basket c’è il Rimini Beach Court, il nuovo e coloratissimo playground di basket che coniuga sport e riqualificazione urbana.

Ecco tutti gli appuntamenti per una Pasqua all’insegna dell’attività fisica

da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile 2024

Spiaggia di Rimini, Bagno 28 – Piazzale Kennedy

Paganello

Per il week-end di Pasqua tornano i ‘dischi volanti’ del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia, per un’altra edizione con squadre provenienti da tutto il mondo. Il Paganello 2024 ospita 142 squadre, con 2000 atleti partecipanti che arrivano da tutto il globo sulle spiagge di Rimini: dagli Stati Uniti, al Canada, dal Brasile al Libano e da tutti gli stati Europei.

Anche quest’anno si può inoltre assistere alle esibizioni di freestyle, la spettacolare e originale disciplina del frisbee a tempo di musica. Tema principale di questa 18° edizione è l’inclusione. Sono previste infatti iniziative di promozione della disciplina sportiva Wheelchair Flying Disc, insieme di discipline che utilizzano il frisbee come attrezzo e con regolamenti adattati alle persone con disabilità fisica, e di basket in carrozzina, che si potrà provare, anche in prima persona, al Rimini Beach Court, il coloratissimo playground di basket del Parco del Mare. Venerdì 29 marzo Welcome Party in spiaggia dalle ore 20. Cerimonia di premiazione lunedì 1° aprile alle ore 18.

Info: www.paganello.com

da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile 2024

Campi di calcio – Rimini

Rimini CUP 2024

Seconda edizione del torneo di calcio giovanile a cui possono partecipare le società sportive provenienti da tutta Italia. L’evento è autorizzato da FIGC ed è dedicato a tutte le categorie giovanili. Possono partecipare clubs affiliati alla FIGC ed a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Info: www.europatornei.it/torneo/2-rimini-cup.html

da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile 2024

Centri sportivi del territorio e Stadio Romeo Neri, Piazzale del Popolo 1 – Rimini

Trofeo Adriatico

Rimini diventa punto d’incontro per i team di tutta Europa, che si incontrano a Rimini per il Torneo Internazionale di calcio giovanile, organizzato da Tropical Coriano, giunto alla sua trentaduesima edizione. Centinaia di squadre provenienti da diversi Paesi europei composte da atleti – tra i 9 e i 20 anni – a cui si aggiungono accompagnatori e famiglie. Le gare del Trofeo Adriatico sono distribuite su diversi centri sportivi del territorio tutti vicini agli hotel nei quali alloggiano le squadre. Alcune delle finali si disputano invece presso lo stadio del Rimini FC. La cerimonia di apertura, è prevista nella serata di sabato 30 marzo allo Stadio Romeo Neri, con spettacoli e sfilata delle squadre.

Info: www.euro-sportring.com/it/trofeo-adriatico

domenica 31 marzo 2024

Darsena, via Ortigara – Rimini

4 passi per 40 cappelletti di Pasqua

La domenica di Pasqua è possibile partecipare a una passeggiata al mare in compagnia partendo dalla Darsena. Ore 9 Partecipazione libera Info: www.lapedivella.com