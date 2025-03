Rimini. Dai trenini del C’entro facile al trasporto gratuito serale in occasione dei tre concerti del Capodanno più lungo del mondo

In occasione delle festività natalizie e del Capodanno più lungo del mondo, il Comune di Rimini ha predisposto un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, grazie ad un servizio di trenino gratuito, che collega i principali parcheggi al centro storico, a cui si aggiunge, nelle serate del 29, 30 e 31 dicembre, un servizio di trasporto pubblico notturno potenziato, per muoversi liberamente con trenini e bus, tra il mare e il centro storico durante gli eventi del Capodanno che quest’anno propone in piazza Malatesta 3 concerti: il 29 dicembre con Kelly Joyce seguita da Irene Grandi, il 30 dicembre con Elio e le storie tese e il 31 dicembre con Vinicio Capossela, l’incendio al castello e le feste diffuse in centro storico.

C’entro facile, prosegue il trenino gratuito per le feste

C’ENTRO FACILE è il servizio gratuito con il trenino che permette di raggiungere il centro storico durante tutto il periodo delle festività. Le linee di trasporto sono quelle in partenza dai parcheggi Settebello in via Roma e Marzabotto in via Caduti di Marzabotto a cui si aggiungono i trenini con partenza dal parcheggio del Palacongressi e con partenza dalle Celle.

Il servizio è in funzione tutti i giorni dal 19 dicembre al 6 gennaio, ad eccezione del giorno di Natale, mentre nei giorni 26 dicembre e 1° gennaio il servizio si svolge solo nel pomeriggio.

Gli orari dei trenini prevedono corse dalle 9 alle 12.45 e dalle 15 alle 19.30 (nelle giornate del 26/12 e del 1/01 il servizio è attivo solo nella fascia pomeridiana) con partenze ogni 30 minuti circa.

Le fermate sono in corrispondenza delle fermate del Tpl, senza fermate intermedie.

Linea Celle: partenza dalla rotonda Celle-Sacramora con arrivo in viale Tiberio

Linea Settebello: partenza dal parcheggio Settebello arrivo in piazza Tre Martiri

Linea Marzabotto: partenza dalla fermata del Tpl in corrispondenza del parcheggio dell’anagrafe e arrivo in piazza Malatesta.

Linea Palacongressi: partenza dalla fermata del Tpl davanti al Palacongressi e arrivo all’Arco d’Augusto.

Speciale Capodanno con il trenino turistico gratuito nell’orario serale

Al termine del servizio C’entro Facile, che permette di raggiungere il centro storico dai principali parcheggi della città durante le festività natalizie (attivo fino alle ore 20), i trenini di Rimini effettueranno un servizio gratuito che andrà a potenziare il trasporto pubblico serale per collegare il centro storico a Marina Centro e viceversa, nelle serate del 29, 30 e 31 dicembre 2024, in occasione dei 3 concerti che si svolgeranno in Piazza Malatesta: 29 dicembre Irene Grandi, 30 dicembre Elio e le Storie Tese, 31 dicembre Vinicio Capossela.

Per le tre serate saranno a disposizione due trenini che faranno la spola tra Viale Vespucci (fermate dei bus, dal bar Pascucci a Piazza Tripoli) e il parcheggio di Piazza Gramsci in centro storico, con corse effettuate ogni 15’ circa. In particolare, il servizio sarà in funzione:

domenica 29 e lunedì 30 dicembre: dalle ore 21.00 alle ore 00.30

martedì 31 dicembre: dalle ore 21.00 alle ore 03.00

Speciale Capodanno, gli orari del Trasporto pubblico locale

La notte del 31 dicembre il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, fornirà un servizio notturno e gratuito dalle ore 20 per permettere di spostarsi comodamente e raggiungere il centro storico fino a notte inoltrata.

Il servizio speciale aggiuntivo di Capodanno prevede:

LINEA 4

Sulla linea il servizio sarà prolungato e potenziato, gratuito dalle ore 20 con corse ogni 45 minuti – Ultima corsa in partenza da Rimini per San Mauro Mare alle ore 3.30, ultima corsa da San Mauro Mare per Rimini alle ore 02:05

METROMARE

Il servizio sarà prolungato e potenziato, dalle ore 20 servizio gratuito con corse ogni 15 minuti – Ultima corsa in partenza da Rimini alle ore 3.30, ultima corsa in partenza da Riccione alle ore 3.26

LINEA 11

La linea 11 serale sarà attiva e gratuita dalle ore 20, con corse ogni 25 minuti, dalle 20.25 alle 03.40. – Ultima corsa da Rimini per Riccione alle ore 03.05. Ultima corsa da Riccione per Rimini alle ore 03.40.

La linea 11 sarà potenziata alla sera anche nelle giornate del 29 e 30 dicembre (servizio a pagamento), con corse ogni 25 minuti dalle 20:25 alle 01:35. Ultima corsa da Rimini per Riccione alle ore 01:00; ultima corsa da Riccione per Rimini alle ore 01:35

1° gennaio 2025 il trasporto pubblico effettua l’orario dei giorni festivi con inizio del servizio alle ore 7:00.

Orari consultabili alle fermate del bus e sul sito www.startromagna.it

Comune di Rimini