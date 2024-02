Rimini. Dal 12 al 24 febbraio chiusura temporanea di Piazzale Gondar

Al fine di consentire il completamento dei lavori relativi alle condotte idriche e ai nuovi impianti della pubblica illuminazione, il piazzale Gondar sarà completamente chiuso al traffico da lunedì 12 febbraio a sabato 24 febbraio. Resterà comunque percorribile in entrambe le direzioni viale Regina Elena.

Per effetto di tale chiusura, i veicoli provenienti dalla città o da Riccione potranno accedere al Lungomare di Vittorio, non più da piazzale Gondar, ma dalla via Laura Benizzi ovvero dal piazzale Arturo Toscanini.

Comune di Rimini