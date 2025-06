Rimini. Dal 21 giugno si accendono i riflettori sull’Italian Global Series Festival

Ospiti a Rimini Kevin Spacey premiato al Teatro Galli con Elena Sofia Ricci ed Evangeline Lilly. Alla Corte degli Agostiniani Valeria Golino

Claudio Amendola con Ricky Memphis per il ritorno de I Cesaroni con il cast al completo.

Per la sezione “Le straordinarie” attesa anche Katheryn Winnick di Vikings.

Kevin Spacey, Elena Sofia Ricci, Evangeline Lilly, Adjoa Andoh, Özge Gürel sono gli ospiti attesi al Teatro Galli lunedì 23 giugno per la cerimonia di apertura dell’Italian Global Series festival, la rassegna internazionale che dal 21 al 28 giugno porterà tra Rimini e Riccione i grandi protagonisti del mondo della serialità.

Ideato e organizzato dall’Associazione Produttori Audiovisivi (APA) con il supporto del Ministero della Cultura, Cinecittà S.p.a., della SIAE – Società italiana degli autori e degli editori e di AGIS, il Festival firetto dal giornalista e critico cinematografico Marco Spagnoli, vivrà uno dei suoi momenti più importanti negli spazi del teatro che si affaccia su piazza Cavour, piazza che il 23 giugno si trasformerà in un red carpet dove sfileranno alcuni dei grandi nomi dello spettacolo internazionale. Durante la cerimonia, che partirà alle 19.30, saranno assegnati gli Excellence Awards, riconoscimenti alla carriera che vedranno salire sul palco tra gli altri Kevin Spacey,due volte premio Oscar (per I soliti sospetti e American Beauty) che a Rimini riceverà il Premio Maximo per aver guidato “un momento pionieristico in TV e stabilito un nuovo standard nella narrazione seriale“. E ancora riconoscimenti a Elena Sofia Ricci, all’attrice Evangeline Lilly, tra i protagonisti della serie Lost, l’attrice britannica Adjoa Andoh, nota al grande pubblico in particolare per il ruolo della regina nella serie Bridgerton e l’attrice turca Özge Gürel.

Gli eventi speciali: il ritorno de I Cesaroni con Claudio Amendola e Ricky Memphis, l’omaggio a David Lynch

Ad aprire l’Italian Global Series Festival sarà un evento speciale: la rassegna infatti partirà ufficialmente dalla Corte degli Agostiniani sabato 21 giugno alle ore 21 con l’atteso ritorno dei I Cesaroni, serie italiana cult che dopo anni di stop si prepara a tornare sul piccolo schermo con la sua settima stagione. Se ne parlerà con Claudio Amendola e l’intero cast, che conta la conferma di alcuni volti amati dal pubblico e tante new entry. Saranno presenti Ricky Memphis, Lucia Ocone, Elda Alvigini, Andrea Arru, Valentina Bivona, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Marta Filippi, Ludovico Fremont e Federico Russo.

A seguire (ore 22) gli Agostiniani ospiterà la proiezione in anteprima assoluta dei primi due episodi di Hype, nuova serie tv italiana che sarà presentata dai suoi giovani protagonisti, Lorenzo Aloi, Martina Sini, Gabriele Careddu, Luigi Bruno, Luka Zunic con i registi Fabio Mollo e Domenico Croce.

Altro evento speciale lunedì 23 giugno (ore 21) sempre alla Corte degli Agostiniani per un omaggio a David Lynch con la proiezione del pilot Northwest Passage di Twin Peaks alla presenza di Fred Elmes e Peter Demingh, storici direttori della fotografia, con Dennis Lim direttore del New York Film Festival.

I grandi personaggi femminili: “Le Straordinarie”

Si intitola “Le straordinarie” il ciclo di proiezioni alla Corte degli Agostiniani dedicato alla serialità al femminile. La cantante d’opera Cleopatra Eleftheriadou e la regista Olga Malea accompagneranno domenica 22 giugno Maria: The Unknown Callas; martedì 24 giugno (ore 22) saranno proiettati i primi due episodi di Miss Austen, ambientato in Inghilterra dopo la morte della celebre scrittrice, la trama muove dalla ricerca di lettere private che se finite nelle mani sbagliate, potrebbero distruggere la reputazione di Jane. Mercoledì 25 giugno appuntamento da non perdere per i fan di Vikings, con la proiezione dell’episodio della sesta serie (Il Valhalla può attendere)introdotto dall’attrice Katheryn Winnick, che dà il volto a Lagertha. La sceneggiatrice Deborah Davis giovedì 26 giugno sarà presente alla proiezione del primo episodio di Marie Antoinette, serie dedicata all’ultima regina di Francia. L’attrice Nine D’Urso e il regista Rodolphe Tissot saluteranno il pubblico venerdì 27 giugno (ore 21) con La rebelle: les aventures de la jeune George Sand ispirato alla vita di Aurore Dupin che sfuggì al marito violento e arrivata a Parigi pubblicò il suo primo romanzo con lo pseudonimo George Sand.

L’arte della Gioia con Valeria Golino

Per il ciclo “Master of storytelling”, martedì 24 giugno (ore 21) la Corte degli Agostiniani ospita l’incontro condotto da Piera Detassis con Valeria Golino, regista de L’Arte della gioia, miniserie di grande successo tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, a cui sarà assegnato il premio Maximo Fiction Italiana edita per la miglior regia e la miglior miniserie. Gli episodi de L’Arte della Gioia saranno proiettato al Cinema Fulgor martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 giugno alle ore 19.

Da segnalare infine al Grand Hotel di Rimini domenica 22 giugno (ore 12) la presentazione della nuova serie tv Le libere donne, alla presenza di Lino Guanciale, Grace Kicaj, Fabrizio Biggio e il regista Michele Soavi.

E’ possibile partecipare agli eventi registrandosi al sito del Festival: https://italianglobalseriesfestival.it/calendario-eventi/. La cerimonia di lunedì 23 giugno al Teatro Galli sarà aperta al pubblico a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Comune di Rimini