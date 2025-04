Rimini. Dal 25 aprile riparte il servizio gratuito di trasporto a chiamata ShuttleMare

Con il ponte del 25 aprile torna in funzione Shuttlemare, il servizio di trasporto a chiamata, svolto da Start Romagna, a disposizione di cittadini e turisti per facilitare il raggiungimento della spiaggia. Per il quinto anno consecutivo il servizio, introdotto nell’estate del 2021 su iniziativa del comune di Rimini, resterà completamente gratuito.

Dal 25 aprile Shuttlemare sarà attivo tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi, dalle 9 alle 21, fino al 2 giugno.

A partire dal 7 giugno il servizio sarà disponibile tutti i giorni, sempre dalle 9 alle 21, fino al 14 settembre.

Dalla sua introduzione Shuttlemare ha visto crescere progressivamente il suo utilizzo, entrando a fare parte delle nuove abitudini di spostamento verso il mare, sia per i turisti sia per i residenti nel territorio. Nel 2024 sono stati 50.031 i passeggeri trasportati e 25.056 i viaggi effettuati, in ulteriore crescita rispetto all’anno precedente, quando gli utenti furono 49.530 e 24.167 i viaggi effettuati.

Cresce anche l’apprezzamento degli utilizzatori del servizio, come evidenziato dalle risposte al questionario che nella scorsa stagione è stato sottoposto agli utenti. Complessivamente Shuttlemare è stato promosso con una valutazione più che positiva: su una scala da uno a dieci, l’84,8% dei passeggeri ha espresso un voto compreso tra 7 e 10. Quasi uno su tre (32,7%) ha dato il voto massimo, dieci.

L’aspetto più apprezzato da chi ha dato un voto maggiore di 7 è la comodità (91,8%), grazie alla possibilità di poter raggiungere il mare senza dover pensare all’auto. Piace anche la facilità di prenotazione tramite App (88%) così come la puntualità (68%). L’86,7% ne consiglierà l’utilizzo.

Dal questionario emergono anche i vantaggi in termini ambientali. In assenza dello Shuttle Mare, il 43,4% ha dichiarato che avrebbe dovuto ricorrere ad auto o ciclomotore, mentre il 55,7% ha utilizzato Shuttlemare fra 5 e 20 volte. L’87,4% è salito a bordo dello Shuttlemare da una fermata del trasporto pubblico locale vicina a casa.

Il questionario, molto dettagliato, è oggetto di analisi da parte di Start Romagna e Comune di Rimini per mettere a punto un servizio sempre più efficiente e ritagliato sulle necessità dei clienti.

COME FUNZIONA

Il servizio è rivolto a chi viene dalle aree a monte della ferrovia e deve raggiungere le spiagge a sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100, o la zona mare di San Giuliano.

È possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla SHUTTLEMARE Map disponibile sui canali informativi di Start Romagna, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno.

Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare la fermata di partenza e quella d’arrivo. Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare.

È possibile usufruire della navetta Shuttlemare lasciando l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Chiabrera, Palacongressi, Via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati).

Il servizio è fruibile anche dagli utenti in carrozzina, selezionando la necessità al momento della prenotazione.

Comune di Rimini