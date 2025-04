Rimini. Dal 3 al 9 febbraio anche nel Riminese “Yoga Porte Aperte”

Rimini, 21 gennaio 2025 – Dal 3 al 9 febbraio anche a Rimini ci sarà Yoga Porte Aperte, la tradizionale manifestazione no-profit annuale e gratuita organizzata da YANI, la più grande associazione nazionale di insegnanti di yoga provenienti da scuole e tradizioni differenti, iscritta nell’Elenco delle Associazioni professionali tenuto presso il MIMIT (ex- MISE Ministero dello Sviluppo Economico).

L’edizione 2025, giunta al suo XXIV anno, si colloca sotto il segno della non-violenza (Ahi?s?). Per sette giorni insegnanti e coordinamenti regionali proporranno un ricco calendario di eventi su tutto il territorio, con l’obiettivo di promuovere la pratica dello yoga come strumento per coltivare la compassione e riconoscere l’interconnessione di tutti gli esseri. Lezioni aperte, conferenze, proiezioni e dibattiti saranno le occasioni per conoscere o approfondire questo insegnamento.

Il pubblico, prenotandosi alle singole iniziative, avrà l’opportunità di avvicinarsi allo yoga, attraverso insegnanti qualificati, di conoscere le loro proposte, le didattiche, i luoghi della pratica e acquisire le informazioni per poter scegliere l’insegnamento da frequentare.

Sabato 8 febbraio, dalle 7.30 alle 9.00 è previsto un evento gratuito al palazzetto dello sport di Igea Marina (Igea functional training, via Quinto Ennio n.1) una lezione di yoga aperta a tutti.

Domenica 9 febbraio è in programma un evento online gratuito, dalle 9.00 alle 10.30, promosso dal Coordinamento YANI Emilia-Romagna e Marche. La conferenza, dal titolo “Riflessioni non violente attorno allo Yoga e ai suoi contesti”, vedrà l’intervento della dott.ssa Silvia Patrizio.

Info e adesioni: Elisa Tamagnini Coordinamento YANI Emilia-Romagna e Marche

Mail: yogaigeamarina@gmail.com – cell. 320.3199794