Rimini. Dal profilo Facebook alla perquisizione: arrestato 35enne per detenzione ai fini di spaccio di hashish

Ieri la Squadra giudiziaria della polizia Locale di Rimini ha condotto un’attività che ha portato all’arresto di un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 750 euro in contanti e sono state effettuate tre perquisizioni in totale, con il rinvenimento di hashish in due diverse situazioni. Gli individui coinvolti sono stati segnalati come assuntori alle autorità competenti. La segnalazione è partita dalla pubblicazione sui social di una foto di due panetti di hashish. Il profilo Facebook in questione apparteneva a un cittadino egiziano residente a Rimini.

Il giudice ha convalidato l’arresto del 35enne e ha confermato il sequestro dei soldi, ma l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo, essendo incensurato.