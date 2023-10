Rimini. Dalla visita alle sale antiche della Biblioteca alla camminata culturale al cinema, fino all’apertura del Museo degli Sguardi il 31 ottobre

Tutte le proposte culturali o misteriose in occasione del lungo week-end verso Ognissanti

Dal weekend alla festa di Ognissanti sono tante le occasioni per scoprire Rimini tra passeggiate culturali e cacce al tesoro in luoghi misteriosi, ma anche quelli che ci raccontano del grande Maestro Federico Fellini e delle sue pellicole, in occasione del trentennale della morte. Da non perdere anche le mostre al Palazzo del Fulgor a partire dal racconto del funerale di Fellini nelle immagini inedite del fotografo Marco Pesaresi (fino al 5 novembre) e l’omaggio ai 100 anni della Disney, che celebrano la collaborazione straordinaria fra uno dei disegnatori “Disney moderni” più celebri, in attività ancora oggi, Giorgio Cavazzano, e Federico Fellini, avvenuta in occasione della realizzazione della versione a fumetti del film ‘La Strada’ del 1954.

Eccezionalmente il 31 ottobre sarà aperto anche il Museo degli Sguardi, sul colle di Covignano, con diverse iniziative per bambini e adulti che includono anche una visita guidata alle collezioni. Si tratta di uno dei principali musei italiani dedicati interamente alle culture dell’Africa, dell’Oceania e dell’America precolombiana, con reperti che compongono una raccolta fra le più significative di tutta l’Europa.

A cavallo dei due week-end non mancano poi le opportunità per scoprire i gioielli della città con visite guidate alla Rimini sotterranea (sabato 28), al Teatro Galli (domenica 29 ottobre), al Fellini Museum (domenica 5 novembre) e alle Sale Antiche della Biblioteca civica Gambalunga (sabato 28 ottobre), mentre i City Tour di VisitRimini propongono uno Speciale Urban Art domenica 29 ottobre e un tour dedicato alle Meraviglie di Rimini, lunedì 30 ottobre.

Ecco nel dettaglio tutte le visite guidate a cui partecipare durante il lungo ponte di Halloween a Rimini.

VISITE GUIDATE A TEMA E LABORATORI

da sabato 28 a martedì 31 ottobre 2023

Ponte di Tiberio (Ritrovo lato edicola) – Rimini

Rimini Oscura

Visita guidata a cura di Visit Rimini

In occasione del periodo più spaventoso dell’anno è proposto un tour speciale dedicato alla Rimini misteriosa. In compagnia di una guida turistica, è possibile passeggiare tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza. Un percorso inedito che mescola insieme storia e mistero, una passeggiata leggera per festeggiare Halloween in maniera insolita. Prenotazioni disponibili su www.visitrimini.com/esperienze/297275-rimini-oscura

Ore 20.45. Costo: € 12,00 a persona (tour non adatto a ragazzi al di sotto dei 14 anni)

Info: 0541 51441 (info e prenotazioni)

martedì 31 ottobre 2023

Rimini, ritrovo al Lapidario del Museo della Città, Via Luigi Tonini 3/5

Caccia al tesoro spaventosa for kids

Nel pomeriggio del 31 ottobre si può partecipare alla caccia al tesoro più spaventevole di sempre, andando alla ricerca di luoghi e personaggi mostruosi nel cuore di Rimini da individuare, tappa per tappa, attraverso gli indizi e le storie da brivido raccontate dai volontari di Mare di Libri.

La caccia si svolge in due turni: alle ore 15:30 per le bimbe e i bimbi dai 5 ai 7 anni – alle ore 17:00 per i ragazzi e le ragazze dagli 8 ai 12 anni (sempre accompagnati da un adulto).

Costo di partecipazione: 5€ con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a [email protected]

Info: 0541 793851

martedì 31 ottobre 2023

Ponte di Tiberio, lato edicola (punto di ritrovo) – Rimini, centro storico

Rimini incredibile!

Rimini city tour per famiglie

Chi l’ha detto che le visite guidate sono solo per i grandi? Una speciale visita guidata per bambini e famiglie alla scoperta di Rimini, nella notte più spaventosa dell’anno, tra i luoghi e i racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini. Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti e fantasmi. Non resta che partecipare…mostruosamente vestito… a questo tour, per scoprire le leggende e la storia di questa città.

Prenotazioni disponibili su www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile/

Ore 15.30 Costo: € 10 adulti; € 8 bambini (dai 6 ai 14 anni). Info: 0541 51441 (info e prenotazioni)

mercoledì 1 novembre 2023

Museo degli Sguardi – Covignano di Rimini

El dia de los Muertos

L’associazione multietnica Vite in transito, in collaborazione con i Musei comunali propone attività per adulti e bambini, dai laboratori di lettura e decorazioni per i più piccoli, alla visita guidata alla collezione del Museo degli Sguardi fino all’introduzione a riti, significati e usanze (Ofrenda) della celebrazione annuale e tradizionalmente messicana del Día de los Muertos per i più grandi.

Dalle ore 15. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it/it/musei/museo-degli-sguardi – www.facebook.com/viteintransito/

RICORDANDO FELLINI TRA MOSTRE E VISITE GUIDATE

sabato 28 ottobre 2023

Cinema Fulgor (Luogo d’incontro), Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Un pomeriggio speciale nei luoghi di Fellini

Nei giorni vicini all’anniversario di morte di Federico Fellini, che ci ha lasciati trent’anni fa, il 31 ottobre 1993, Discover Rimini propone una passeggiata culturale alla scoperta dei luoghi più iconici legati al celebre regista, nato a Rimini il 20 gennaio del 1920. Si parte visitando all’interno il mitico Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione di Dante Ferretti.

Camminando tra le vie e le piazze del centro storico si possono ammirare i murales a tema felliniano del pittoresco Borgo San Giuliano, per poi raggiungere il Grand Hotel. La visita guidata va alla scoperta degli affascinanti saloni storici, dove a conclusione viene servito un te all’inglese in uno spazio dedicato.

Info e prenotazioni: 333.7352877 (anche whatsapp) o a [email protected]

Ore 15.15 Partecipazione a pagamento con prenotazione obbligatoria

martedì 31 ottobre 2023

Rimini

Trekking Urbano: Amarcord o Hamarcord Rimini

A 50 anni dall’uscita del film ‘Amarcord’ e in occasione del trentennale della morte di Federico Fellini, il trekking urbano, a cura di Visit Rimini, porta alla ricerca dei luoghi della Rimini reale che hanno visto le gesta di Federico e degli amici e quelli ricostruiti in Amarcord. Il centro storico, il Borgo San Giuliano, il porto canale ed il molo, la spiaggia, il Grand Hotel.

Una piccola curiosità: ai giornalisti Fellini aveva annunciato la realizzazione di un film di fantascienza intitolato “L’uomo invaso”, e quando per vie traverse si viene a sapere che il titolo vero è Amarcord, Fellini corregge la grafia in Hamarcord e lo presenta come l’avventura di uno scienziato svedese.

Ore 10.30. Costo: € 12 adulti; € 8 ragazzi (6-14 anni).

Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/316431-trekking-urbano-amarcord-o-hamarcord-rimini/

martedì 31 ottobre 2023

piazza Cavour (Luogo d’incontro alla Fontana della pigna) – Rimini centro storico

Amarcord…la Rimini di Federico Fellini

Un percorso culturale che abbraccia storia e costumi del primo 900’ riminese nel trentennale dalla scomparsa del grande maestro, attraverso luoghi non convenzionali: stradine e vie nelle quali erano ubicate case di tolleranza, piazzette nelle quali si concentrava il divertimento notturno, capaci a loro volta di alimentare la fantasia, l’immaginazione, di giovani o attempati avventori.

Una tematica scottante che, dagli anni 50’, verrà approfondita nelle pellicole di Fellini, come “I vitelloni”, “La strada” o ancora “Amarcord” (presentato al pubblico esattamente 50 anni fa, nel 1973).

Partenza con minimo 4 persone. Partenza ore 17. A pagamento

Info: 380 1770135 [email protected]

sabato 4 novembre 2023

Visitor Center Rimini (Luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Fellini Experience

Un nuovo tour dedicato a Federico Fellini, un’esperienza immersiva tra le sale del Fellini Museum dove si ripercorre assieme al Maestro la storia del cinema italiano, i grandi miti della sua epoca da Mastroianni ad Anita Eckberg, le prime pubblicità dei prodotti italiani più blasonati sino ai provini dei personaggi dei film.

Durante il percorso che si snoda tra lo scenografico castello, la sognante Piazza dei Sogni e il fulgido Palazzo del Fulgor, si va alla scoperta dell’omaggio che la città di Rimini ha voluto fare al suo Maestro con la costruzione del monumentale polo museale diffuso, il più grande progetto esistente a lui dedicato, e i curiosi aneddoti della Rimini felliniana: dalla gioventù del regista alla sua ascesa all’Olimpo del Cinema e poi il Bosco dei nomi, l’omaggio di Rimini a Tonino Guerra amico di Federico e sceneggiatore dei suoi film.

Al termine sarà servito un piccolo aperitivo.

Ore 15.30 A pagamento: Info: www.visitrimini.com/esperienze/324003-fellini-experience/

domenica 5 novembre 2023

Fellini Museum, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 11. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

21 ottobre – 5 novembre 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi

Nel nome di Marco Pesaresi si aggiunge un nuovo capitolo al grande racconto per immagini che il fotografo ha costruito intorno alla sua città. A 30 anni dalla scomparsa del Maestro, il saluto di Rimini a Federico Fellini negli scatti di Marco Pesaresi. La mostra compone, infatti, il racconto del saluto della città al regista nelle 30 foto inedite scattate da Pesaresi. In collaborazione con il Comune di Savignano.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00; chiuso lunedì non festivi

Info: 0541 793781

28 ottobre – 19 novembre 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

DISNEY 100 – Un secolo di capolavori del cortometraggio animato

Mostra al Palazzo del Fulgor nel centenario della Disney e a 32 anni dalla prima pubblicazione di ‘Topolino presenta La Strada’. Fellini Museum e Amarcort Film Festival celebrano l’incontro fra Federico Fellini e uno dei massimi artisti disneyani al mondo, Giorgio Cavazzano, avvenuto in occasione della realizzazione della versione a fumetti del film ‘La Strada’, con una esposizione al Palazzo del Fulgor.

La mostra presenta alcuni preziosi artwork da collezioni private: una selezione di bozzetti originali, dipinti e cels utilizzati per creare i celebri corti Disney a partire dagli anni ’20 fino ai giorni nostri. La galleria include anche il primo storico cortometraggio di Mickey Mouse, Steamboat Willie, del 1928. Questa esposizione di rarità dall’arte del cartoon disneyano si arricchisce, con l’esposizione di una selezione di tavole anastatiche del fumetto del 1991. Sarà presente alla inaugurazione lo stesso Maestro Cavazzano, che sempre nella giornata di giovedì 16 novembre riceverà al cinema Fulgor (ore 21:00) il premio “Un felliniano nel mondo”, istituito nell’ambito di Amarcort Film Festival (14 – 19 novembre).

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00. A pagamento. Info: 0541 793782

ALTRE VISITE GUIDATE

sabato 28 ottobre e sabato 4 novembre 2023

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Ore 17. Costo 5 €. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

sabato 28 ottobre 2023

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.

Ore 11.00 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 704326 www.bibliotecagambalunga.it

domeniche 29 ottobre e 5 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Ore 11. Costo 5 €. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879. Costo 5 € – Bambini fino a 6 anni gratis.

domenica 29 ottobre 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour – Speciale Urban Art

Un city tour dedicato all’arte di strada, alla scoperta dei grandi artisti che hanno trasformato i muri dalla città in opere d’arte. Un itinerario guidato, partendo dal pittoresco borgo San Giuliano, le cui case, con le variopinte facciate, recano impresse tracce indelebili del passato, curiosi personaggi legati alle origini rurali e marittime, personalità del mondo dello spettacolo. Dall’uomo nella nebbia di Kiril Cholakov al viaggio immaginario di Agim Sulaj, dal “Gallo Romagnolo e il pavone” di Ericailcane al “soul of the wall” di Eron.

Un vero e proprio viaggio nell’arte moderna tra i vicoli del Borgo San Giuliano.

Prenotazione on line su: www.visitrimini.com/esperienze/303745-rimini-city-tour-speciale-urban-art/

Ore 10.30. Info: 0541 51441

lunedì 30 ottobre 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini

Un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia, alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città tra l’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio che raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina. E ancora il Tempio Malatestiano, il primo monumento del Rinascimento italiano, protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e, assieme a Castel Sismondo, racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Si prosegue tra le vie del centro storico fino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Poi il viaggio continua sino al ‘900 con Federico Fellini, il Cinema Fulgor e il Borgo di San Giuliano, quartiere noto per i suoi magnifici murales.

Ore 15.30 Info e prenotazioni su: www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/

domenica 5 novembre 2023

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità.

Ore 17. Costo 5 € Per partecipare, prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

