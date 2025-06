Rimini. Dall’app Youpol cittadino segnala spacciatori. Arrestati dalla Polizia di Stato due cittadini stranieri in possesso di hashish pronta alla vendita

Nel pomeriggio dell’11 giugno 2025, la Polizia di Stato ha arrestato due soggetti stranieri per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, alle ore 15:00 circa, il titolare di un bar, sito sul lungomare Spadazzi, segnalava sulla piattaforma YouPol la presenza di alcuni soggetti intenti a suddividere quella che appariva come sostanza stupefacente. La centrale operativa inviava sul posto la volante e gli operatori, lasciata l’autovettura di servizio distante, si avvicinavano a piedi allo stabilimento indicato. All’arrivo degli agenti, gli individui tentavano la fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi, i due entrambi cittadini stranieri, venivano bloccati e sottoposti a controllo e perquisizione. Addosso ai fermati, gli operatori rinvenivano diversi grammi di hashish, sottoforma di parallelepipedi di forma irregolare, oltre a banconote di vario taglio malpiegate; tutto materiale sottoposto a sequestro penale. I soggetti, tratti in arresto e condotti in Questura, risultavano entrambi irregolari sul territorio Nazionale. Informata l’Autorità giudiziaria si disponeva il rito direttissimo, previsto nella mattinata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

L’operazione conferma l’efficacia della collaborazione tra cittadini e Forze dell’ordine, anche attraverso l’app YouPol, che permette di segnalare in tempo reale episodi di spaccio, bullismo, e violenza domestica in forma anonima.

Polizia di Stato