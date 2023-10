Rimini. Degrado alla ex questura. I controlli della Polizia locale: due persone denunciate

La Polizia Locale di Rimini è intervenuta giovedì mattina nell’area della “ex Nuova Questura” in via Ugo Bassi, nell’ambito di alcuni controlli antidegrado concordati tra amministrazione comunale e proprietà dell’immobile. Al termine delle verifiche sono state denunciate due persone, che occupavano abusivamente lo stabile.

Il controllo è iniziato verso le 9 del mattino da agenti in abiti civili del Reparto di Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Rimini, accompagnati dalle unità cinofile. All’interno di una stanza collocata al secondo piano, sono state trovate due persone che bivaccavano su materassi e coperte di fortuna. Erano anche in possesso di alcune armi da taglio.

Entrambi, sprovvisti di documenti personali, sono stati accompagnati negli uffici del Comando per effettuare i rilievi foto dattiloscopici. Successivamente sono stati denunciati in stato di libertà per “porto abusivo di arma”, “porto abusivo di oggetto atto ad offendere” e “invasione di terreni ed edifici”.