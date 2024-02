Rimini. Delfini 2001 Montecchio Maggiore – NTS Informatica Basket Rimini

NTS Informatica Basket Rimini prosegue la sequenza di trasferte nel triveneto alla ricerca di un sorriso. Finora i neo-biancorossi sono sempre tornati con le pive nel sacco ed il viaggio di domenica 11 febbraio 2024, con palla a due alle 15:00, a Vicenza in casa dei Delfini 2001 di Montecchio Maggiore potrebbe essere la volta buona.

Già battuti all’esordio, i Delfini realizzano appena 24 ppg di media e occupano l’ultimo posto del girone a Zero punti, sono indubbiamente la formazione meno dotata del gruppo ma non vanno presi sottogamba. All’andata un atteggiamento morbido iniziale di NTS Informatica Basket Rimini diede loro qualche illusione e solo un terzo quarto efficace sistemò le cose a dovere, spegnendole per tempo.

Avrete notato che con questa gara inizia il girone di ritorno senza che Rimini abbia affrontato l’andata con Olympic Verona: questo bizzarro campionato ha fissato le date al 24 Febbraio e 7 Aprile 2024.

Ufficio stampa NTS INFORMATICA BASKET RIMINI