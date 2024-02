Rimini. Derby con il Cesena: Daspo di almeno cinque anni a tifosi violenti del Rimini

In vista del derby tra Rimini e Cesena, la polizia ha preso provvedimenti nei confronti dei tifosi violenti del Rimini, emettendo Daspo di durata di almeno cinque anni a seguito degli incidenti avvenuti durante la partita contro la Torres il 14 gennaio. Queste sanzioni si aggiungono ad altre recenti misure punitive, tra cui una sospensione di un anno dallo stadio per un tifoso dopo il match Pescara-Rimini.

Per garantire la sicurezza durante l’evento, le autorità stanno intensificando i controlli e l’attività di vigilanza nella città di Rimini e nei dintorni dello stadio. Le principali aree di attenzione includono la stazione ferroviaria, le vie di accesso allo stadio, l’autostrada A14 e la via Emilia. Inoltre, le tifoserie di Bellaria e Santarcangelo, città che appartengono alla provincia di Rimini ma che tradizionalmente sostengono il Cesena, sono particolarmente monitorate.