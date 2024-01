Rimini. Derubato dei suoi bagagli in stazione, la Polizia recupera la refurtiva grazie alle telecamere

Lo scorso venerdì la Polizia di Stato di Rimini ha denunciato un cittadino italiano per furto aggravato ai danni di un giovane straniero in città per motivi di lavoro. Il furto è avvenuto mentre il giovane si stava preparando a prendere un treno per Bologna.

Il giovane, accortosi del furto dei suoi bagagli, ha contattato il personale della Polizia Ferroviaria presente in stazione. Grazie al sistema di videosorveglianza e alla prontezza della segnalazione, è stato possibile individuare i due responsabili del reato, che erano noti frequentatori della stazione.

Le ricerche condotte all’interno della stazione e nelle zone circostanti hanno portato all’arresto di uno dei ladri, che aveva ancora i beni rubati con sé. I beni sono stati restituiti al legittimo proprietario. Anche il secondo complice è stato denunciato all’autorità giudiziaria.