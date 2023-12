Rimini. Deteneva illegalmente un fucile a canne mozze e 6 etti di Hashish: arrestato dalla Polizia di Stato

L’incessante impegno della Polizia di Stato nel contrastare la criminalità e il traffico di droga a Rimini ha portato a un’importante operazione nella mattina di venerdì. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno agito su una segnalazione che indicava un giovane sospettato di spaccio di hashish e detenzione illegale di armi.

Dopo una serie di indagini incrociate, gli investigatori hanno identificato il sospetto e la sua residenza, procedendo a una perquisizione autorizzata dall’Autorità Giudiziaria. Nel garage dell’appartamento sono stati trovati numerosi oggetti incriminanti, tra cui munizioni, una notevole somma di denaro contante, e attrezzi per la preparazione di sostanze stupefacenti. All’interno della camera da letto, sono stati ulteriormente sequestrati denaro e dispositivi elettronici.

In seguito a queste scoperte, il giovane ha mostrato volontariamente agli agenti altri oggetti nascosti, tra cui un fucile a canne mozze di marca Beretta e ulteriori quantità di hashish. Di fronte a queste evidenze, il Magistrato ha ordinato il trasferimento dell’arrestato in carcere in attesa della convalida dell’arresto.