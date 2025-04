Rimini. Detenuto aggredisce due agenti di Polizia Penitenziaria: uno dei due ferito da un calcio alla spalla

Sabato 9 marzo, due agenti della Polizia Penitenziaria di Rimini sono stati aggrediti da un detenuto ucraino di 29enne nella casa circondariale Casetti.

Il detenuto, proveniente da un carcere del sud Italia per partecipare a un processo presso il Tribunale di Rimini, ha attaccato i due poliziotti durante l’ora d’aria e il rientro in cella, minacciandoli e spingendoli. Uno degli agenti è stato ferito da un calcio alla spalla.

Il segretario Si.Na.ppe, Davide Antonucci, ha denunciato l’episodio come l’ennesima aggressione fisica al personale in servizio. Antonucci ha sottolineato la necessità di evitare il ritorno dei detenuti violenti nelle strutture carcerarie, per prevenire ulteriori disordini.