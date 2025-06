Rimini, domani all’Arena Francesca da Rimini il tributo a Celentano con i “Molleggiati” per SGR Live 2025

Prosegue l’estate musicale riminese con il secondo appuntamento di SGR Live 2025, la rassegna gratuita di musica dal vivo promossa da Gruppo SGR con il patrocinio del Comune di Rimini. Martedì 17 giugno, alle ore 21.00, l’Arena Francesca da Rimini, a pochi passi da Castel Sismondo, ospiterà un concerto tutto dedicato ad Adriano Celentano.

A salire sul palco saranno i “Molleggiati”, duo composto da Michele Barbagli (chitarra e percussioni a pedale) e Gabriele Graziani (voce), che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale nella prima parte della carriera del celebre artista milanese, simbolo indiscusso del cantautorato italiano e della rivoluzione rock’n’roll degli anni ’60 e ’70.

Il concerto, pensato come un omaggio rispettoso ma energico, alternerà brani ironici e leggeri a canzoni più riflessive, affrontando temi attuali ancora oggi, come l’ecologia, il consumismo e l’impatto del boom economico sul paesaggio urbano e sociale. Un’occasione per riscoprire il repertorio del “ragazzo della via Gluck” in una veste essenziale ma potente.

L’ingresso è gratuito e, come per tutte le serate di SGR Live, sarà presente un desk informativo della Fondazione ISAL, impegnata nella ricerca sul dolore cronico, nella formazione e nel sostegno a chi ne soffre.

Con SGR Live, la città di Rimini continua a celebrare la musica e la cultura dal vivo in una delle sue cornici più suggestive, offrendo serate accessibili, coinvolgenti e ricche di significato.