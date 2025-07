Rimini, domani la presentazione di “Viaggio in Italia” di Luigi Ghirri alla Biblioteca Gambalunga

Domani, mercoledì 23 luglio, alle ore 21.15, la corte della Biblioteca Gambalunga di Rimini ospiterà la presentazione di Viaggio in Italia, il celebre libro fotografico di Luigi Ghirri, pubblicato da Quodlibet nel 2024. L’evento celebra il quarantesimo anniversario dalla prima edizione e la recente ristampa in facsimile del catalogo originale.

Durante la serata interverranno Adele Ghirri e il fotografo Mario Beltrambini, che guideranno il pubblico attraverso il caposaldo della fotografia contemporanea italiana, ripercorrendo quella stagione unica degli anni Ottanta. In quegli anni, la via Emilia venne reinterpretata come uno spazio simbolico e punto di incontro per nuove narrazioni artistiche, coinvolgendo fotografi, scrittori, storici, musicisti e cineasti, tra cui Pier Vittorio Tondelli.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio percorso di riscoperta di un’epoca fondamentale per l’arte e la cultura italiana, offrendo l’occasione per riflettere sull’impatto di Ghirri e del suo lavoro nel panorama fotografico e culturale nazionale.