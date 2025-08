Rimini, domani, martedì 5 agosto, il Consiglio Comunale: tra i temi la riqualificazione del Parco del Mare e il centro servizi per la pesca

Il Consiglio Comunale di Rimini è convocato in prima seduta per martedì 5 agosto alle ore 18:30. La riunione, disposta dalla Presidente del Consiglio, si terrà senza interrogazioni e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Consiglio Comunale (https://www.youtube.com/@consigliocomunalerimini), garantendo così la massima trasparenza e accessibilità ai cittadini.

All’ordine del giorno della seduta, che durerà circa un’ora, sono previsti tre punti principali di discussione.

Il primo riguarda la riqualificazione di aree e fabbricati prossimi al Parco del Mare attraverso una permuta immobiliare con la società R.E.M.A. Ricostruzione Edilizia Marina Adriatica S.r.l. Verrà inoltre discussa la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 secondo quanto previsto dall’articolo 175 del Decreto Legislativo 267/2000.

Il secondo punto affronta il procedimento unico per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della variante urbanistica per l’opera denominata “PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, un centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura italiana, con particolare riferimento al 2° lotto funzionale. Sarà ratificata la conclusione della conferenza dei servizi relativa al procedimento, ai sensi dell’articolo 53 della Legge Regionale n. 24/2017, che disciplina la tutela e l’uso del territorio.

Infine, si discuterà la modifica al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028, con un adeguamento del NADUP 2025-2027.

Il Consiglio Comunale di Rimini conferma così il suo impegno nella gestione trasparente e partecipata delle scelte amministrative, con particolare attenzione a progetti di sviluppo urbano e territoriale fondamentali per la città.