Rimini, domenica 22 giugno il Giubileo dei ciclisti e di chiunque va in bicicletta…

La Diocesi di Rimini organizza domenica 22 giugno 2025 il “Giubileo dei Ciclisti e di tutti coloro che vanno in bicicletta”, un evento dedicato a celebrare la passione per la bici in tutte le sue forme, unendo sport, condivisione e spiritualità.

Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 nel cortile accanto al Duomo di Rimini, dove i partecipanti saranno accolti con un caffè e biscotti offerti da La Pedivella. Da lì partiranno diversi gruppi: quello delle bici da corsa, e-bike e mountain bike, con il proprio team o associazione, affronterà un percorso di circa un’ora che toccherà alcuni tra i 18 luoghi giubilari della Diocesi e altri punti significativi della città. Il gruppo delle “bici col cestino” seguirà un itinerario più breve e rilassato, attraversando parchi e centro storico per godere della città in lentezza. Chi arriverà da altri comuni potrà partire dal proprio luogo giubilare di riferimento e raggiungere Rimini lungo percorsi dedicati.

Alle ore 10 tutti i gruppi si ritroveranno davanti al Duomo per un momento centrale: l’ingresso in chiesa con la propria bicicletta per ricevere la benedizione dal Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. Verrà così benedetto non solo il ciclista ma anche il mezzo, che accompagna ogni giorno chi pedala per svago o per lavoro. A tutti i partecipanti sarà consegnato un santino con l’immagine del Crocifisso di Giotto e la preghiera del Giubileo. Seguirà una breve riflessione sul significato del Giubileo, e per chi lo desidera, la possibilità di partecipare alla Santa Messa delle ore 11.00.

Durante la celebrazione, le biciclette saranno custodite nel cortile del Duomo grazie all’aiuto dei volontari del Giubileo.

L’organizzazione tecnica dell’evento è curata da ASD La Pedivella e dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Rimini.

Dopo questo appuntamento, la Diocesi di Rimini proseguirà con altri eventi dedicati: il Giubileo di chi va in moto e dei motociclisti, previsto per sabato 28 giugno, e il Giubileo dei musicisti e dei cori, in programma sabato 5 luglio.