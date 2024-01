Rimini. Donna aggredita ripetutamente con un bastone ed umiliata, arrestato un 39enne marocchino

Un 39enne, di origine marocchina, è stato arrestato per stalking, lesioni e minacce nei confronti della cognata. L’arresto è avvenuto in seguito all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli.

Le indagini della Squadra Mobile della Polizia, guidate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, hanno rivelato che il 39enne ha aggredito ripetutamente la cognata con un bastone. In una occasione, la donna è stata picchiata, denudata e fotografata, e le foto sono state poi utilizzate dal cognato come strumento di ricatto.

Il giudice ha ritenuto che l’unica forma di tutela per garantire l’incolumità della vittima era la custodia cautelare in carcere per il 39enne, poiché la donna si è trovata isolata e osteggiata dall’intera famiglia dell’indagato.