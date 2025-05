Rimini. Donna annegata in mare, il PM dispone l’autopsia

La tragica morte di una 37enne avvenuta durante un bagno al mare davanti al Bagno 136 di Miramare viene indagata dal pubblico ministero, che ha disposto l’autopsia sul cadavere della vittima. La donna, con problemi di tossicodipendenza e senza dimora fissa, si è tuffata in acqua insieme a un uomo tunisino. Quest’ultimo ha cercato di soccorrerla quando ha visto che la donna stava annaspando a circa mezzo metro di profondità, rischiando anch’egli di annegare. I bagnini presenti sulla spiaggia hanno dato l’allarme alla Capitaneria di Porto e all’ambulanza del 118, ma purtroppo la donna non è riuscita a riprendere i sensi nonostante i tentativi di rianimazione. L’uomo tunisino è stato portato in ospedale per ipotermia, ma non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia di Stato e la Squadra Mobile hanno avviato i dovuti accertamenti sulla spiaggia.