Rimini. Donna vittima di una tentata rapina a Viserbella: urla per chiedere aiuto, il rapinatore scappa

Una lavoratrice stagionale di 57 anni è stata vittima di una tentata rapina sul lungomare di Viserbella mentre tornava a casa in bicicletta dopo il turno di lavoro in albergo. Un uomo, descritto come nordafricano, l’ha minacciata con una pistola chiedendo i soldi. La donna ha urlato per chiedere aiuto e due passanti sono intervenuti, facendo desistere l’aggressore. La polizia è intervenuta ma il rapinatore è riuscito a fuggire. La vittima dovrebbe presentare una denuncia in caserma nelle prossime ore.