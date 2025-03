Rimini. Donne coraggio! Il programma del fine settimana in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Proseguono le iniziative legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, inserite nel cartellone di “Donne Coraggio!”

Oggi, Venerdì 24 novembre, alle ore 11 è stata inaugurata “Una stanza tutta per sé”, la stanza rosa, con l’organizzazione di Soroptimist International club Rimini, nella sede della Questura di Rimini.

Sabato 25 novembre

Domani mattina, sabato 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si aprirà alle 10.30 all’Ospedale Infermi – nella galleria di collegamento monoblocco – DEA – con l’inaugurazione dell’area di accoglienza delle donne vittime di violenza, con una tavola rotonda con la rete interistituzionale, tra cui la vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini.

“E’ per te”, Rimini in cammino contro la violenza sulle donne. Ritrovo ore 16.00 all’Arco di Auguro, partenza alle 16.30 e, dopo un percorso nelle vie del centro, arrivo in piazza Cavour per l’accensione delle luci di Natale, alle ore 18.

Ore 18 “C’è una crepa in ogni cosa, ed è da lì che entra la luce” L. Cohen, accensione delle luci di Natale che, quest’anno, saranno dedicate alle donne vittime di violenza della città di Rimini.

Domenica 26 novembre

Ore 9 – partenza dall’invaso del Ponte di Tiberio Camminata sportiva SGAMBATELLA Partecipazione gratuita – iscrizioni sul sito www.uisp.it/rimini.

ORE 17 – Cast Oro Teatro – via del castoro 7 LADY MACBETH. GOD SAVE THE QUEEN Anomalia Teatro – di e con Debora Benincasa Evento a pagamento – www.liveticket.it – prenotazioni@castoroteatro.it – 0541 752056/3517279633 (WhatsApp).

