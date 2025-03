Rimini. Donne e sport: Soroptimist club e Comune di Rimini firmano la carta etica dello sport femminile

Nell’ambito del progetto nazionale Soroptimist International “Donne e Sport” volto a promuovere il valore dello sport e della parità dei generi, il Soroptimist club di Rimini ha avviato azioni dedicate e momenti di riflessione e confronto con esperti e atlete di varie discipline. Una progettualità che tra le sue varie azioni, ha previsto la promozione della “Carta Etica per il Superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”, realizzata da Soroptimist International d’Italia insieme ad Assit.

La firma è avvenuta oggi lunedì 25 novembre nella Sala della Giunta alla presenza dell’Assessore allo Sport Michele Lari e della vicesindaca Chiara Bellini, insieme alla presidente di Assist Luisa Rizzitelli, Rodolfo Zavatta (Coni Rimini), Lino Celli e Claudia Petrosillo (Uisp Rimini), Fabio Ceschi (River Delfini 2018), Gianluca Riguzzi (Panathlon Rimini), Alessia Valducci (New Rimini Baseball pres) e alcune socie del Club.

La Carta, elaborata da Assist, Associazione Nazionale Atlete, ed aggiornata nel 2023, nasce per la tutela dei diritti delle atlete ed ha tra i suoi obiettivi: la sensibilizzazione sui temi riguardanti le pari opportunità e i diritti nello sport, l’utilizzo di un linguaggio di genere inclusivo e la promozione della cultura sportiva in generale. Un documento che costituisce un impegno, da parte dei Comuni che lo adottano, ad assicurare la parità di genere in ambito sportivo e a sviluppare politiche e azioni di valorizzazione della pratica sportiva anche da parte di bambine, ragazze e donne L’impegno riguarda anche la prevenzione e il contrasto a molestie e abusi nell’ambito sportivo grazie a progetti di sensibilizzazione e comunicazione, in rete con le istituzioni pubbliche, promuovendo percorsi culturali e formativi per lo sviluppo di processi culturali volti ad una maggiore inclusione in ambito sportivo.

Un documento che non si limita ad essere una dichiarazione d’intenti, ma fornisce meccanismi operativi che garantiscono la reale applicazione dei principi enunciati, diventando supporto anche per gli aspetti pratici come ad esempio: criteri di utilizzo degli impianti sportivi, la raccolta dei dati, la comunicazione, il sostengo alle atlete e la valutazione dei risultati conseguiti.

“Sono molto felice che il Comune di Rimini abbia voluto adottare la carta etica per il superamento delle discriminazioni di genere nello sport – sottolinea la presidente Luisa Garribba Rizzitelli di ASSIST Associazione Nazionale Atlete – sono sicura che Assist con il Soptimist Rimini saprà monitorare che ogni punto della carta diventi attuativo e foriero di politiche sempre più efficaci. Il lavoro che oggi bisogna fare per la parità nello sport è ancora molto e il nostro impegno tocca da vicino i territori le associazioni sportive e le cittadine. La carta etica è un esempio di strumento pragmatico e efficace di come ogni singolo punto debba essere affrontato per garantire il rispetto e parità di genere nello sport. Siamo certe che questo nel Comune di Rimini avverrà sempre di più”.

“La firma avviene nella giornata del 25 novembre per tutti noi un’opportunità per riflettere e prendere coscienza della responsabilità collettiva nella lotta contro la violenza sulle donne – aggiunge Maddalena Gambarini, presidente del Soroptimist International Club Rimini – E per educare alla non violenza dobbiamo promuovere relazioni basate sui principi di parità, equità, rispetto, inclusività, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze. Il nostro impegno è proprio quello di promuovere l’avanzamento della condizione femminile, la piena realizzazione delle pari opportunità e i diritti umani. Oggi inizia per noi Soroptimiste un periodo di 16 giorni che si concluderà il 10 dicembre Giornata Mondiale dei diritti dell’uomo. Un periodo di attivismo e sensibilizzazione caratterizzati dal colore arancione: una campagna mondiale Orange the World, promossa da UNWomen, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne”.

“Abbiamo aderito subito alla proposta di sottoscrizione di questa carta – sottolineano la vicesindaca Chiara Bellini e l’assessore allo sport Michele Lari – che incarna i principi nei quali crediamo fermamente: l’uguaglianza, pari opportunità per tutte e tutti, il valore sociale dello sport come strumento di integrazione e di sviluppo sociale. Che la firma avvenga oggi, nella ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, dà ancora più valore ad un’iniziativa che va nella direzione di educare e sensibilizzare al rispetto di genere, in ogni campo. Ringraziamo le Soroptimist, per l’impegno assiduo e costante in campo culturale e sociale per la nostra città, così come tutti i soggetti coinvolti in questa iniziativa”.

Comune di Rimini