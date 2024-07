Rimini. Dopo essere salita sull’auto ruba la catenina d’oro al guidatore. Transessuale denunciata per rapina

Una rapina impropria è avvenuta in viale Regina Margherita a Rimini poco prima dell’alba di domenica, 14 aprile. Una transessuale, insieme a una complice, è salita a bordo dell’auto di tre giovani, si è seduta sulle gambe del guidatore e ha strappato la catenina d’oro dal collo della vittima. Dopo il furto, le due persone sono fuggite. La transessuale è stata denunciata per rapina impropria in concorso.

Secondo la ricostruzione della Polizia, le due persone si sono avvicinate alla vettura senza essere invitate e sono entrate nell’abitacolo aprendo gli sportelli. La transessuale ha agito sedendosi sulle gambe del guidatore e rubando la catenina, mentre la complice distraeva il passeggero seduto sul lato del guidatore.

I giovani hanno subito chiamato la Polizia che è riuscita a rintracciare la transessuale e a identificarla.