Rimini. Dopo il Sigep si apre un mese di febbraio trainato dagli eventi fieristici e congressuali e dal ponte di San Valentino

Dopo il Sigep che si è appena chiuso con un successo senza precedenti e uno standing sempre più internazionale, anche il mese di febbraio si apre con un calendario ricco di eventi, fiere e congressi in città capaci di trainare le presenze turistiche in città.

Fra appuntamenti culturali, proposte e pacchetti per San Valentino e attività fieristiche e congressuali, il trend di occupazione degli hotel registra un segno decisamente positivo. Anche grazie ad alcune novità: l’edizione di Pescare show, il salone internazionale della Pesca sportiva e della Nautica da diporto, arriva per la prima volta a Rimini (prima a Vicenza) dal 7 al 9 febbraio, Enada si sposta a febbraio, dal 17 al 19 febbraio, rispetto al solito mese di marzo. E poi ovviamente Beer&Food Attraction con BBT Tech dal 16 al 18 febbraio che, in particolare nei giorni in cui si sovrappongono anche ad Enada (17 e 18 febbraio), già ad oggi fanno registrare il 75% di riempimento, con continue chiamate ancora in arrivo.

Sempre in Fiera, per due week-end consecutivi, torna anche il Festival dell’Oriente (1 e 2, 8 e 9 febbraio), con tante novità e nuovi spettacoli che si susseguono sui palchi della manifestazione, ininterrottamente dalle 10.00 alle 20.30, con artisti provenienti dal Giappone, India, Vietnam, Filippine, Corea, Tibet, Thailandia, Mongolia, Cina, Sri Lanka, Indonesia e molti altri paesi in rassegna, per una vera e propria esplosione di colori, musiche, spettacoli e contenuti tutti da scoprire. Inoltre, per la prima volta a Rimini, in contemporanea e con un unico biglietto, si potrà partecipare anche al Festival Irlandese, un’occasione per conoscere le tradizioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo paese.

Lato eventi congressuali, il palacongressi a febbraio ospita 4 convention aziendali che porteranno circa 5.000 partecipanti e 2 convegni associativi che porteranno circa 2.000 partecipanti.

Febbraio è anche il mese degli innamorati e per l’occasione gli alberghi stanno predisponendo le loro proposte a tema San Valentino, mentre la città si prepara con i suoi inviti a scoprire la città con una serie di iniziative, tra cui l’ingresso agevolato 2×1 ai Musei comunali a tutte le persone che si presenteranno in coppia alla biglietteria venerdì 14 febbraio.

Per l’occasione il 14 febbraio al Caffè del Grifone del Teatro Galli, VisitRimini organizza un romantico aperitivo, con repliche il 22 e il 28 febbraio, offrendo una pausa suggestiva in uno dei luoghi simbolo della città. Il 15 febbraio viene proposto invece il tour “Amore e Potere: Sigismondo e Isotta” che racconta le vicende storiche e amorose della coppia simbolo di Rimini. Domenica 16 febbraio sarà infine Discover Rimini ad accompagnarci in un nuovo percorso guidato pensato per la festa degli innamorati e dedicato al racconto di interessanti storie d’amore avvenute in epoche passate.

“Febbraio è il mese delle Fiere dei congressi ma è anche il mese deli innamorati – sottolinea la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert -, e sono molti gli alberghi che propongono pacchetti, soprattutto quelli che hanno la spa. In occasione del weekend più romantico dell’anno, che quest’anno consente di poter fare un ponte, VisitRimini ha organizzato molti eventi e experience . Qualche idea tra le tante? Un tour dedicato all’amore che termina con un piacevole aperitivo, con protagonisti due personaggi storici: Sigismondo e Isotta. Dopo San Valentino poi siamo già pronti per il Carnevale un’altra occasione per scoprire la città con una serie di iniziative organizzate da VisitRimini. Il Caffè del Grifone del Teatro Galli ospiterà un romantico aperitivo il 14 febbraio, con repliche il 22 e il 28 febbraio, offrendo una pausa suggestiva in uno dei luoghi simbolo della città. Il 15 febbraio, il tour “Amore e Potere: Sigismondo e Isotta” racconterà le vicende storiche e amorose della coppia simbolo di Rimini, mentre il 22 febbraio, il tour “Le Meraviglie di Rimini” accompagnerà i partecipanti tra i luoghi più significativi e i monumenti più iconici della città. Per Carnevale, il 2 marzo, due percorsi dedicati: “Rimini e Venezia: un connubio attraverso i secoli”, rivolto agli adulti, e “Rimini Incredibile”, pensato per le famiglie con bambini in maschera, per conoscere la città in modo divertente e coinvolgente.

Comune di Rimini