Rimini. Doppio furto nello stesso centro commerciale nel giro di un’ora: arrestati dalla Polizia di Stato

Due arresti per furto nell’arco di un’ora in provincia di Rimini. Un cittadino moldavo di 38 anni e un cittadino lettone di 41 anni sono stati fermati ieri nel tardo pomeriggio dopo aver rubato abiti del valore di 250 euro in un centro commerciale. Portati in Questura per l’identificazione, sono stati denunciati a piede libero.

Tuttavia, poco dopo sono stati nuovamente bloccati e arrestati per il furto di generi alimentari nel medesimo centro commerciale dopo aver preso un autobus per raggiungerlo. Stamattina, un giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Rimini. Con una residenza incerta in Italia, il cittadino moldavo ha affermato di essere nel paese da solo 4 mesi, mentre il 41enne lettone ha rivelato al giudice di essere arrivato nel 2010 e di essere già stato arrestato in passato per reati di resistenza e furto.