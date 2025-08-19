Rimini, dramma in camera d’albergo: 35enne tenta di sfondare la porta e picchia la moglie di fronte al figlioletto. Arrestato

Una vacanza in Riviera si è trasformata in un incubo per una famiglia lombarda. nelle scorse ore la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, alla presenza del loro bambino piccolo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha tentato di sfondare la porta della camera d’albergo a Miramare dove la donna si era rifugiata con il figlio dopo una lite. Le minacce e le aggressioni hanno convinto la moglie, 34 anni, a denunciare anni di percosse, insulti e minacce che, secondo quanto riportato dalla stampa locale, avevano già provocato la perdita di una gravidanza.

La Polizia era già intervenuta sul posto in passato, ma la situazione è degenerata fino al punto di rendere necessario l’arresto. L’uomo, con precedenti per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e rissa, è stato trasferito nel carcere dei Casetti in attesa dell’udienza di convalida disposta dal sostituto procuratore di turno, Davide Ercolani.

Una vicenda che sottolinea come violenza domestica e minacce possano trasformare anche momenti di svago in eventi drammatici e quanto sia fondamentale denunciare tempestivamente per proteggere le vittime.