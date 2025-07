Rimini. Due restringimenti della Statale 16 per consentire lavori di miglioramento e sicurezza della viabilità

Garantita sempre la percorribilità dei veicoli

Il Comune di Rimini informa che a partire da lunedì 14 luglio saranno attivate due limitazioni alla circolazione stradale sulla Statale 16 – con il solo restringimento della carreggiata – per consentire importanti lavori di miglioramento della sicurezza e della viabilità. Gli interventi interesseranno due punti strategici della statale 16: l’area di ingresso dell’aeroporto e il tratto dalla rotatoria “Valentini” in direzione Ravenna, fino al all’inizio del guard rail.

Restringimento SS16 area aeroporto (durata 2 giorni)

La prima limitazione riguarderà la Statale 16 all’altezza dell’ingresso dell’aeroporto per due giorni consecutivi (14 e 15 luglio) con transito delle auto a senso unico alternato, regolato dalla presenza sul posto della Polizia Locale. I lavori sono necessari per l’attivazione della nuova centralina del semaforo carrabile dell’aeroporto, che dovrà interfacciarsi con il nuovo semaforo pedonale. Gli interventi prevedono la sostituzione delle lanterne semaforiche e il collegamento dei nuovi cavi. Il cantiere garantirà sempre l’accesso all’aeroporto in direzione Riccione e/o Rimini, con installazione di tutta la segnaletica di sicurezza e gestione del traffico da parte delle pattuglie della Polizia Municipale. Successivamente a questa fase sarà predisposta un’ulteriore fase con il semaforo spento per completare tutti i collegamenti e le configurazioni della nuova centralina.

Restringimento SS16 area rotatoria “Valentini” (durata circa una settimana)

La seconda limitazione interesserà il tratto dalla rotatoria “Valentini”, altezza via Aldo Moro, fino all’inizio del guard rail (ditta Edil Rivestimenti) – per circa una settimana. Il traffico sarà deviato nella sola corsia di destra in entrambe le direzioni di marcia, mentre la corsia di sorpasso sarà chiusa in quanto dedicata al cantiere per l’installazione della nuova barriera spartitraffico. Si tratta di un intervento simile a quello già realizzato nel tratto della Statale 16 verso Riccione, dalla rotatoria “Valentini” fino a quella di via Covignano. I lavori in questo caso saranno eseguiti esclusivamente nelle ore notturne.

Si precisa che in entrambe le circostanze non sono contemplate chiusure al traffico ma si tratta di restringimenti della carreggiata per consentire lo spazio necessario ai cantieri di lavoro, garantendo sempre la percorribilità delle autovetture.

Comune di Rimini