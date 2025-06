Rimini, due serate di grande musica all’Area Settebello Eventi con La Mala Reputación e Desislava Kondova & Patrizia Deitos Duo

L’Area Settebello Eventi a7b di Rimini ospita due imperdibili appuntamenti musicali nel suo giardino di via Roma 70, con ingresso libero e inizio alle ore 21. Due serate che promettono esperienze sonore diverse, accomunate dalla qualità e dall’emozione.

Venerdì 20 giugno salirà sul palco La Mala Reputación, un trio nato in Messico che unisce con energia i ritmi della rumba e della cumbia a sonorità gitane e influenze orientali. La band, dopo un anno di concerti, ha creato una versione acustica del suo progetto, mantenendo intatta la sua identità multiculturale. Sul palco, Julia Filippo (canto e fisarmonica), Giuseppe Ceci (chitarra) e Sergio Masula (percussioni) porteranno il pubblico in un viaggio musicale festoso e coinvolgente, dove la passione gitana si mescola alle vibrazioni della musica popolare latinoamericana.

La seconda serata, venerdì 27 giugno, sarà dedicata a un duo raffinato e internazionale: la violinista bulgara Desislava Kondova e la cantante italiana Patrizia Deitos. Kondova, con un curriculum internazionale che include collaborazioni con nomi come il gruppo Chicago e apparizioni in colonne sonore di film, si unisce alla voce elegante e sofisticata di Deitos, ex top model e artista con esperienza sui palchi di tutto il mondo. Insieme, attraverseranno un repertorio che spazia dal pop al jazz fino alla musica d’autore, regalando un’esibizione intensa e ricercata.

Questi eventi, realizzati con l’obiettivo di offrire al pubblico momenti di grande musica e condivisione culturale, confermano l’impegno dell’Area Settebello Eventi a7b nel valorizzare proposte artistiche di qualità a ingresso gratuito.