Rimini. DUE VOLTE IN DUE GIORNI UBRIACO ALLA GUIDA: ALLA VISTA DEGLI AGENTI TENTA DI SCAMBIARSI IL POSTO CON LA FIDANZATA MA NON LA SCAMPA

Continuano i controlli della Polizia di Stato di Rimini nei luoghi della movida, finalizzati in particolare alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

Una pattuglia della Polizia Stradale ha denunciato un 25 ennecon patente sospesa per guida in stato di ebbrezza.

E’ accaduto qualche giorno fa nel corso di un posto di controllo in centro a Rimini, quando la pattuglia ha notato a distanza di poche decine di metri il giovane alla guida di un autoveicolo arrestare improvvisamente la marcia sul margine della carreggiata e scambiare il proprio posto con quello della giovane passeggera al suo fianco, risultata essere poi la sua fidanzata.

Insospettiti da quanto visto, i poliziotti hanno subito intimatol’alt alla vettura e sottoposto a controllo l’effettivo conducente del veicolo, ossia l’uomo: questi, oltre a manifestare i sintomi tipici legati all’assunzione di sostanze alcoliche, è risultato positivo all’accertamento con l’etilometro, con un tasso alcolemicosuperiore a 0,8 g/l.

Ma non è tutto. Nel corso del controllo la pattuglia haaccertato che lo stesso giovane era stato già denunciato la sera prima sempre perché colto alla guida in stato di ebbrezza da una pattuglia dello stesso reparto: lui, pertanto, era privo di patente in quanto gli era già stata ritirata neanche 24 ore prima.

A quel punto, oltre a una nuova denuncia per guida in stato di ebbreza, è scattata immediatamente anche la sanzione del fermo del veicolo: ora il 25enne, essendo recidivo, rischia la revoca della patente.

Con il solo obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza stradale, i servizi specifici della Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, proseguiranno per tutta la stagione estiva nell’ambito delle mirate campagne per contrastare i comportamenti di guida più pericolosi e spesso causa degli incidenti stradali.

Comunicato stampa Polizia di Stato Rimini