Rimini e la Giornata europea contro la tratta degli esseri umani. Venerdì 18 ottobre, alle 11, un momento di riflessione collettiva e sensibilizzazione in piazza Cavour

Questo venerdì, 18 ottobre, Rimini si unirà alla XVIII Giornata Europea contro la tratta degli esseri umani, una giornata istituita nel 2006 dalla Commissione Europea per mantenere alta l’attenzione pubblica su un problema globale che coinvolge donne e uomini, violando i diritti umani di migliaia di persone.

La giornata di venerdì, in programma in piazza Cavour alle ore 11, si inserisce in un contesto di riflessione su scala locale, ma con un occhio attento alle sfide globali. Il messaggio di sensibilizzazione, espresso anche dallo slogan #LIBERAILTUOSOGNO, vuole ricordare il dramma delle persone sfruttate in vari ambiti, dalla prostituzione al lavoro forzato, fino a crimini più gravi come il traffico di organi.

Il Comune di Rimini, in collaborazione con le associazioni del terzo settore, organizza un momento di riflessione collettiva proprio in Piazza Cavour, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della lotta alla violazione dei diritti umani. Un fenomeno al centro anche del progetto ‘Oltre La Strada’, avviato dalla Regione Emilia-Romagna nel 1996, con il quale l’amministrazione locale, in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII e CIDAS, offre un sistema di intervento contro la tratta e lo sfruttamento garantendo l’emersione delle vittime, assistenza immediata, alloggio protetto, consulenza legale e percorsi di integrazione personalizzati, inclusi supporto sanitario e formazione, nonché il coordinamento con il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e interventi specifici per i minori stranieri non accompagnati.

Per chiunque desideri contribuire o segnalare situazioni sospette, si ricorda che il Comune mette a disposizione un numero attivo 24 ore su 24: 340 0607350.

Comune di Rimini